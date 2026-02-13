За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
Коробов должен дебютировать за киевский клуб во второй половине сезона
19-летний футболист Максим Коробов может получить шанс играть за первую команду «Динамо» уже этой весной.
Воспитанник УФК «Карпаты», в составе «Динамо» с 2021 года, ранее выступал вместе с Владиславом Захарченко за команду 2006 года и сборную соответствующего возраста.
Проблемы с правым флангом защиты заставили тренеров обратить внимание на молодого игрока: Александр Тымчик пропустил почти все сборы и сейчас не в оптимальной физической форме, а Александру Караваеву уже 34 года. Из-за этого именно Коробов начал получать игровую практику на позиции правого защитника после ухода Гусева и травмы Рыбака.
"вихованець УФК «Карпати», у складі «Динамо» з 2021 року"
Уже відзначалося, що Олійник, навіть коли копіпастить, слабо розуміє значення слів, які копіпастить. "Новий" гравець, що вже п'ятий рік грає за різні клубні команди.
.
P.S. Якщо Коробов у структурі Динамо із 2021 року, а йому лише 19, то формально він вихованець Динамо і не вихованець Карпат, бо необхідний 3-річний термін починає відраховуватися від 15-річного віку.