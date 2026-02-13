За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы

19-летний футболист Максим Коробов может получить шанс играть за первую команду «Динамо» уже этой весной.

Воспитанник УФК «Карпаты», в составе «Динамо» с 2021 года, ранее выступал вместе с Владиславом Захарченко за команду 2006 года и сборную соответствующего возраста.

Проблемы с правым флангом защиты заставили тренеров обратить внимание на молодого игрока: Александр Тымчик пропустил почти все сборы и сейчас не в оптимальной физической форме, а Александру Караваеву уже 34 года. Из-за этого именно Коробов начал получать игровую практику на позиции правого защитника после ухода Гусева и травмы Рыбака.