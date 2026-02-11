Нидерландский инсайдер – о Зинченко: «Это плохой знак, неприятно»

Нидерландский журналист Мунир Буалин поделился мыслями о переходе защитника сборной Украины Александра Зинченко в амстердамский «Аякс».

«Болельщики «Ноттингем Форест» были довольны тем, что их покинул Зинченко — и это плохой знак. Это действительно неприятно и больно. Но нам нужно просто подождать и посмотреть, как все будет.

И все же, когда он выступал за ПСВ, он казался мне неплохим игроком. И, думаю, он может играть на позиции шестерки, а это уже хорошо для команды», - сказал Буалин в интервью YouTube-каналу SoccerNews_nl.

