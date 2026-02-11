ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с футболистом сборной Украины

Донецкий «Шахтер» и 25-летний полузащитник команды Дмитрий Крыськив заключили новое соглашение – контракт будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Дмитрий Крыськив – воспитанник Академии «горняков», цвета которой защищает с 2016 года. В составе первой команды «Шахтера» он дебютировал 19 октября 2022 года. С тех пор провел за «оранжево-черных» 104 поединка, отличившись 12 голами и 15 результативными передачами.

Вместе с дончанами Крыськив дважды выигрывал чемпионат Украины (2023, 2024) и завоевал два Кубка Украины (2024, 2025). С 2024 года вызывается в ряды национальной сборной Украины.