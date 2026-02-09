Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 23:52 |
326
0

Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк

Куарши вскоре присоединится к «Динамо»

Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэнли Куарши

«Динамо» в ближайшее время усилит свой защитный потенциал молодым игроком из Ганы. Киевляне договорились об аренде 18-летнего центрбека Стэнли Куарши, который выступал за клуб VIM Sporting из Аккры.

Левоногий футболист в прошлом году был признан лучшим защитником международного турнира Samba Stars и после этого проходил просмотры в «Челси» и «Вулверхэмптоне».

По информации источника, Куарши решил не ехать на зимние сборы в клуб в Турции. На футболиста пока не рассчитывает главный тренер Игорь Костюк, ведь этот трансфер был утвержден еще до его назначения главным тренером.

Куарши пока будет выступать за «Динамо» U-19 и пытаться пробиться в основную команду.

Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Стэнли Куарши
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
