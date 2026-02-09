Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк

«Динамо» в ближайшее время усилит свой защитный потенциал молодым игроком из Ганы. Киевляне договорились об аренде 18-летнего центрбека Стэнли Куарши, который выступал за клуб VIM Sporting из Аккры.

Левоногий футболист в прошлом году был признан лучшим защитником международного турнира Samba Stars и после этого проходил просмотры в «Челси» и «Вулверхэмптоне».

По информации источника, Куарши решил не ехать на зимние сборы в клуб в Турции. На футболиста пока не рассчитывает главный тренер Игорь Костюк, ведь этот трансфер был утвержден еще до его назначения главным тренером.

Куарши пока будет выступать за «Динамо» U-19 и пытаться пробиться в основную команду.