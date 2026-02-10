Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Претендент на кресло президента Барсы сделал заявление о будущем Флика
Испания
10 февраля 2026, 04:55 | Обновлено 10 февраля 2026, 04:56
220
0

Претендент на кресло президента Барсы сделал заявление о будущем Флика

Фонт пообещал стабильность в Барселоне

10 февраля 2026, 04:55 | Обновлено 10 февраля 2026, 04:56
220
0
Претендент на кресло президента Барсы сделал заявление о будущем Флика
Getty Images/Global Images Ukraine

Претендент на пост главы «Барселоны» Виктор Фонт выразил уверенность, что его концепция развития клуба придется по душе нынешнему наставнику сине-гранатовых Ханси Флику.

«В самое ближайшее время мы презентуем нашу спортивную программу. Флик стремится к стабильности, и если нынешнее положение дел его устраивает, то от наших предложений он будет в настоящем восторге.

Подлинная стабильность исключает любые проявления импровизации. Это ситуация, при которой не приходится расставаться с Иньиго Мартинесом ради разгрузки бюджета, чтобы уже через пару месяцев приглашать Канселу в попытках закрыть образовавшиеся бреши в защитной линии», – подчеркнул Фонт.

По теме:
Лидер Барсы раскрыл подробности своего возвращения на поле
Барселона без Лапорты: президент подвел итоги своего правления
ВИДЕО. Отец Ламина Ямаля устроил скандал в Барселоне
Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Виктор Фонт
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»
Футбол | 10 февраля 2026, 02:19 0
Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»
Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»

Иван Надеин прокомментировал скандал с нападающим Вереса Эреном Айдином

Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Бокс | 09 февраля 2026, 20:05 5
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом

Александр и Климас все объяснили

«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Футбол | 09.02.2026, 08:44
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Бокс | 09.02.2026, 09:39
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Футбол | 09.02.2026, 14:57
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 4
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 26
Футбол
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем