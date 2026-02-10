Претендент на кресло президента Барсы сделал заявление о будущем Флика
Фонт пообещал стабильность в Барселоне
Претендент на пост главы «Барселоны» Виктор Фонт выразил уверенность, что его концепция развития клуба придется по душе нынешнему наставнику сине-гранатовых Ханси Флику.
«В самое ближайшее время мы презентуем нашу спортивную программу. Флик стремится к стабильности, и если нынешнее положение дел его устраивает, то от наших предложений он будет в настоящем восторге.
Подлинная стабильность исключает любые проявления импровизации. Это ситуация, при которой не приходится расставаться с Иньиго Мартинесом ради разгрузки бюджета, чтобы уже через пару месяцев приглашать Канселу в попытках закрыть образовавшиеся бреши в защитной линии», – подчеркнул Фонт.
