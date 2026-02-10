Гасперини оценил победу Ромы и выделил ключевой момент матча

Наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал успех в матче против «Кальяри» (2:0) в рамках Серии А.

«Вне всяких сомнений, мы провели отличный поединок, в особенности это касается первой половины встречи, которую команда отыграла на высоких скоростях.

В прошлом туре мы уступили «Удинезе», однако футболисты продемонстрировали твердость духа и сумели достойно ответить на вызовы, показав при этом качественную игру.

Немного досадно, что нам не удалось реализовать больше моментов и снять все вопросы раньше, но в общем и целом я доволен результатом», – подчеркнул Гасперини.