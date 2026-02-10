Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин прокомментировал скандал с турецким нападающим команды Эреном Айдином, который недавно официально перешел в азербайджанскую «Зиру»:

«Бывают такие неприятные моменты. К сожалению, мы столкнулись с прямым шантажом агентов Эрена Айдина. Они напрямую угрожали клубу. Мы занимали исключительно правильную позицию, я считаю. У него есть контракт, мы его полностью выполняем, он тоже должен его выполнять.

На самом деле было много разных предложений, которые они якобы предлагали, но все это не было конкретно, все это было какими-то текстовыми сообщениями, каким-то давлением. Они просто почему-то, наверное, считают, что куда-то его смогут продать условно и получить за это комиссию. Наверное, такая мотивация. Мы же считаем, что эти действия навредят карьере Эрена Айдина. Тот клуб, который его даже и возьмет сейчас, он будет солидарно отвечать перед нами. Мы пойдем в суды и будем защищать наши права.

Такая же ситуация у нас была с Луаном, мы подали иск в суд и также защищаем права нашего клуба. Чтобы все понимали, что мы будем защищаться, будем вести себя в юридической плоскости максимально агрессивно, чтобы защитить наши права».