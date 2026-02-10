Дубль Актюркоглу. Фенербахче легко обыграл Генчлербирлигу
Состоялись 3 матча чемпионата Турции
В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Турции.
В Суперлиге в этот день было сыграно 3 поединка.
Фенербахче в центральном матче дня довольно легко разобрался со своим соперником. Победу канарейкам принес пенальти в исполнении Талиски и дубль Актюркоглу.
Суперлига 2025/26. 21-й тур, 9 февраля
Фенербахче – Генчлербирлиги – 3:1
Голы: Андерсон Талиска, 16 (пен.), Керем Актюркоглу, 27, Керем Актюркоглу, 34 – Секу Койта, 55
Кайсериспор – Коджаелиспор – 1:2
Голы: Талха Сарыарслан, 81 – Даниэль Аджей, 65, 73
Газиантеп – Касымпаша – 2:1
Голы: Кацпер Козловски, 24, Мохамед Байо, 36 – Адриан Бенедычак, 16
События матча
