  4. Дубль Актюркоглу. Фенербахче легко обыграл Генчлербирлигу
Чемпионат Турции
Фенербахче
09.02.2026 19:00 – FT 3 : 1
Генчлербирлиги
Турция
10 февраля 2026, 01:37 |
Дубль Актюркоглу. Фенербахче легко обыграл Генчлербирлигу

Состоялись 3 матча чемпионата Турции

Дубль Актюркоглу. Фенербахче легко обыграл Генчлербирлигу
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Турции.

В Суперлиге в этот день было сыграно 3 поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фенербахче в центральном матче дня довольно легко разобрался со своим соперником. Победу канарейкам принес пенальти в исполнении Талиски и дубль Актюркоглу.

Суперлига 2025/26. 21-й тур, 9 февраля

Фенербахче – Генчлербирлиги – 3:1
Голы: Андерсон Талиска, 16 (пен.), Керем Актюркоглу, 27, Керем Актюркоглу, 34 – Секу Койта, 55

Кайсериспор – Коджаелиспор – 1:2
Голы: Талха Сарыарслан, 81 – Даниэль Аджей, 65, 73

Газиантеп – Касымпаша – 2:1
Голы: Кацпер Козловски, 24, Мохамед Байо, 36 – Адриан Бенедычак, 16

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Секу Койта (Генчлербирлиги).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Фенербахче), асcист Мерт Мюльдюр.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Фенербахче), асcист Марко Асенсио.
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Андерсон Талиска (Фенербахче).
Фенербахче Генчлербирлиги Керем Актюркоглу Андерсон Талиска видео голов и обзор чемпионат Турции по футболу Газиантеп Касымпаша Мохамед Байо Кацпер Козловски Кайсериспор Коджаэлиспор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
