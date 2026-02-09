Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
09 февраля 2026, 16:01 | Обновлено 09 февраля 2026, 16:13
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку

Лапорта ушел, но будет баллотироваться снова

ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Барселона на официльном сайте сообщила об уходе в отставку президента клуба Жоана Лапорты, который написал заявление об уходе вместе с частью совета директоров.

Одновременно с этим назначены новые выборы президента Барселоны – они состоятся 15 марта. И Лапорта намерен баллотироваться снова. Сообщается, что он является фаворитом на выборах.

При этом Лапорта, учитывая финансовые ограничения клуба, не обещает громких трансферов звездных игроков, но сообщил, что «намерен завверщить все, что было начато».

Барселона вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в Ла Лиге лидирует, опережая Реал на один пункт.

Diesel
наступний буде зять
Sean Paul
Коли вибори президента Динамо Київ? 
