ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку

Барселона на официльном сайте сообщила об уходе в отставку президента клуба Жоана Лапорты, который написал заявление об уходе вместе с частью совета директоров.

Одновременно с этим назначены новые выборы президента Барселоны – они состоятся 15 марта. И Лапорта намерен баллотироваться снова. Сообщается, что он является фаворитом на выборах.

При этом Лапорта, учитывая финансовые ограничения клуба, не обещает громких трансферов звездных игроков, но сообщил, что «намерен завверщить все, что было начато».

Барселона вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в Ла Лиге лидирует, опережая Реал на один пункт.