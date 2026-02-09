Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – ГАИС – 0:1. Спарринг в Испании. Видео гола и обзор матча
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
07.02.2026 13:00 – FT 0 : 1
ГАИС
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 15:09 | Обновлено 09 февраля 2026, 15:14
74
0

Карпаты – ГАИС – 0:1. Спарринг в Испании. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка на сборах в Испании

09 февраля 2026, 15:09 | Обновлено 09 февраля 2026, 15:14
74
0
Карпаты – ГАИС – 0:1. Спарринг в Испании. Видео гола и обзор матча
ФК Карпаты Львов

В субботу, 7 февраля, львовские Карпаты провели пятый контрольный поединок в Испании. Соперником зелено-белых был шведский ГАИС. Карпаты потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Матч активнее начали шведы, выполнив три угловых возле ворот зелено-белых. Тем не менее Карпаты сумели успешно обороняться и отвели угрозу от своих ворот. Львовяне ответили своим стандартом. Стенио оказался на газоне после борьбы с игроком ГАИС и заработал штрафной. Денис Мирошниченко выполнил подачу, но подопечные Фредрика Хольмберга выбили мяч из штрафной.

На 12-й минуте шведы могли открыть счет. После небольшой суматохи в штрафной Карпат мяч оказался у Семюэля Солтера, который нанес удар – его попытку заблокировали защитники львовян. Почти в следующей атаке Карпаты ответили своим шансом. Мирошниченко пробил издали, но Андреас Хермансен парировал этот удар.

Позже Карпаты заработали право на штрафной, который быстро разыграли. Атака завершилась ударом Амброзия Чачуа – мяч пролетел над перекладиной.

В середине первой половины встречи темп игры снизился, команды больше владели мячом в центре поля, почти не создавая опасных моментов. В конце первого тайма львы не использовали лучший шанс открыть счет. Пауло Витор вошел в штрафную и пробил, но Хермансен перевел мяч в перекладину. Первым на добивании оказался Артур Шах, но его удар заблокировал защитник, а голкипер успел среагировать и поймал мяч.

В начале второго тайма Карпаты создали отличную возможность забить. Ян Костенко выполнил навес с правого фланга на Стенио, который пробил головой – штанга спасла ГАИС. В то же время шведы реализовали свой шанс. На 56-й минуте Густав Лундгрен подал с правого фланга в штрафную зелено-белых, где Солтер точным ударом в касание переправил мяч в сетку.

После пропущенного гола Карпаты пытались сразу восстановить паритет, усиливая игру в атаке. Однако ГАИС надежно оборонялся, практически не давая возможности львовянам наносить удары по воротам. До финального свистка команды обменивались моментами, но забитых мячей больше не было.

Товариський матч

7 февраля, 13:00, Альбир (Испания)

Карпаты Львов (Украина) – ГАИС (Швеция) – 0:1

Гол: Солтер, 56

Карпаты (первый тайм): Домчак, Мирошниченко, Бабогло, Жан Педрозу, Сыч, Эдсон, Чачуа, Шах, Костенко, Стенио, Пауло Витор

На замену во втором тайме вышли: Сапуга, Чабан, Карабин, Кокодиняк, Фабиано, Федор, Квасница

Главный тренер – Франсиско Фернандес

ГАИС (первый тайм): Хермансен, Фрей, Чардаклия, Бекман, Томассон, Фагерйорд, Хольмен, Слетсье, Лундгрен, Солтер, Петрович

На замену во втором тайме вышли: Огрен, Андерссон, Эконг, Данква, Де Бриен, Торкельссон, Шьохольм, Бенгтссон, Кнудсен

Главный тренер – Фредрик Хольмберг

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Колос – ЛНЗ – 1:2. Сыграли два спарринга за день. Видео голов и обзор
Динамо – Иберия 1999. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Рух – Рудеш – 0:2. Второе поражение за день. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы ГАИС контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08 февраля 2026, 17:25 6
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов

Амстердамская команда сумела вырвать ничью

Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Футбол | 09 февраля 2026, 06:24 4
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам

Киевляне будут проводить следующие товарищеские матчи в закрытом формате

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09.02.2026, 10:33
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Динамо – Кудровка – 2:1. Самба Диалло и Михайленко. Видео голов и обзор
Футбол | 09.02.2026, 13:17
Динамо – Кудровка – 2:1. Самба Диалло и Михайленко. Видео голов и обзор
Динамо – Кудровка – 2:1. Самба Диалло и Михайленко. Видео голов и обзор
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
Бокс | 09.02.2026, 08:14
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Украинского форварда выгнали из клуба из-за характера. Это видели в сборной
Украинского форварда выгнали из клуба из-за характера. Это видели в сборной
08.02.2026, 09:11
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 25
Футбол
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 4
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем