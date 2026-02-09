Карпаты – ГАИС – 0:1. Спарринг в Испании. Видео гола и обзор матча

В субботу, 7 февраля, львовские Карпаты провели пятый контрольный поединок в Испании. Соперником зелено-белых был шведский ГАИС. Карпаты потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Матч активнее начали шведы, выполнив три угловых возле ворот зелено-белых. Тем не менее Карпаты сумели успешно обороняться и отвели угрозу от своих ворот. Львовяне ответили своим стандартом. Стенио оказался на газоне после борьбы с игроком ГАИС и заработал штрафной. Денис Мирошниченко выполнил подачу, но подопечные Фредрика Хольмберга выбили мяч из штрафной.

На 12-й минуте шведы могли открыть счет. После небольшой суматохи в штрафной Карпат мяч оказался у Семюэля Солтера, который нанес удар – его попытку заблокировали защитники львовян. Почти в следующей атаке Карпаты ответили своим шансом. Мирошниченко пробил издали, но Андреас Хермансен парировал этот удар.

Позже Карпаты заработали право на штрафной, который быстро разыграли. Атака завершилась ударом Амброзия Чачуа – мяч пролетел над перекладиной.

В середине первой половины встречи темп игры снизился, команды больше владели мячом в центре поля, почти не создавая опасных моментов. В конце первого тайма львы не использовали лучший шанс открыть счет. Пауло Витор вошел в штрафную и пробил, но Хермансен перевел мяч в перекладину. Первым на добивании оказался Артур Шах, но его удар заблокировал защитник, а голкипер успел среагировать и поймал мяч.

В начале второго тайма Карпаты создали отличную возможность забить. Ян Костенко выполнил навес с правого фланга на Стенио, который пробил головой – штанга спасла ГАИС. В то же время шведы реализовали свой шанс. На 56-й минуте Густав Лундгрен подал с правого фланга в штрафную зелено-белых, где Солтер точным ударом в касание переправил мяч в сетку.

После пропущенного гола Карпаты пытались сразу восстановить паритет, усиливая игру в атаке. Однако ГАИС надежно оборонялся, практически не давая возможности львовянам наносить удары по воротам. До финального свистка команды обменивались моментами, но забитых мячей больше не было.

Товариський матч

7 февраля, 13:00, Альбир (Испания)

Карпаты Львов (Украина) – ГАИС (Швеция) – 0:1

Гол: Солтер, 56

Карпаты (первый тайм): Домчак, Мирошниченко, Бабогло, Жан Педрозу, Сыч, Эдсон, Чачуа, Шах, Костенко, Стенио, Пауло Витор

На замену во втором тайме вышли: Сапуга, Чабан, Карабин, Кокодиняк, Фабиано, Федор, Квасница

Главный тренер – Франсиско Фернандес

ГАИС (первый тайм): Хермансен, Фрей, Чардаклия, Бекман, Томассон, Фагерйорд, Хольмен, Слетсье, Лундгрен, Солтер, Петрович

На замену во втором тайме вышли: Огрен, Андерссон, Эконг, Данква, Де Бриен, Торкельссон, Шьохольм, Бенгтссон, Кнудсен

Главный тренер – Фредрик Хольмберг

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча