Рух – Рудеш – 0:2. Второе поражение за день. Видео голов и обзор матча

В субботу, 7 февраля, львовский Рух под руководством Ивана Федика провел второй спарринг за день в Чатежe. На этот раз Рух встретился с хорватским клубом Рудеш. Матч завершился поражением команды УПЛ со счетом 0:2.

Хорваты быстро включились в игру и открыли счет на 2-й минуте: Хаджи вывел на ударную позицию, и форвард синих отметился голом (1:0). Сразу же мог удвоить преимущество Рудеша Аллисон, но после его удара блестящий сейв совершил Юрий-Владимир Герета.

Дальше момент имели львовяне: Влад Рейляну технично разобрался с защитниками, но пробил мимо ближнего угла. А затем Герета еще раз выручил команду, справившись с ударом соперника с острого угла. Тем не менее хорваты забили второй гол на 27-й минуте, когда Корац реализовал выход один на один с вратарем (2:0).

Дальше Хаджи мог оформить дубль, но Денис Подгурский успел среагировать и заблокировал этот удар на линии ворот. Также Герета не позволил оформить дубль Корацу, нейтрализовав угрозу после еще одного рандеву с форвардом Рудеша. Возможность забить имел Таллес, но вратарь помешал ему.

Во второй половине игры желто-черные завладели мячом под свой контроль. Долгое время не доходило до ударов по воротам, пока с дальнего расстояния не пробил Остап Притула — мимо цели. Затем Рейляну выкатил под удар Таллесу, но защитник хорватской команды помешал полузащитнику Руха. Отличный обводящий удар затем исполнил Назар Касарда, но вратарь Рудеша сделал сейв.

В итоге Рух уступил Рудешу со счетом 0:2. Следующий спарринг желто-черные проведут в среду, 11 февраля. Соперником львовян будет словенский клуб Радомле.

Товарищеский матч. 7 февраля 2026. Чатеж (Словения)

Рух Львов (Украина) – Рудеш Загреб (Хорватия) – 0:2

Голы: Хаджи, 2, Корац, 27

Рух: Герета, Ясинский, Левицкий, Подгурский, Роман, Слюсар, Рейляну, Притула, Джурабаев (Себро, 28, Касарда, 46), Таллес, Невес (Тутти, 28, И. Денисов, 75)

