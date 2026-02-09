Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер сообщил о соперниках в еще двух товарищеских матчах в Турции
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 12:19 | Обновлено 09 февраля 2026, 12:33
342
0

Шахтер сообщил о соперниках в еще двух товарищеских матчах в Турции

13 февраля оппонентами горняков будут грузинские команды Дила и Рустави

09 февраля 2026, 12:19 | Обновлено 09 февраля 2026, 12:33
342
0
Шахтер сообщил о соперниках в еще двух товарищеских матчах в Турции
ФК Шахтер

Названы еще две команды, с которыми донецкий Шахтер сыграет на учебно-тренировочном собрании в Турции.

13 февраля горняков ждут два спарринга с грузинскими соперниками.

Сначала команде Арды Турана будет противостоять вице-чемпион страны Дила (начало игры – в 10:00), а затем – новичок высшей лиги Рустави (в 16:00).

Видеотрансляция всех товарищеских матчей оранжево-черных на сборах доступна на YouTube-канале Шахтера.

Соперники Шахтера в матчах 13 февраля – грузинские команды Дила и Рустави

По теме:
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Иберия 1999
КЕНДЗЕРЕК: «Самое важное – что я тут, чтобы помочь Динамо»
Динамо – Иберия 1999. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Дила Гори
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08 февраля 2026, 17:25 6
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов

Амстердамская команда сумела вырвать ничью

Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Футбол | 08 февраля 2026, 15:55 2
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек

Зато восстановились Ярмоленко и Тымчик

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09.02.2026, 10:33
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Перспективный украинский футболист покинул Динамо и перешел в Первую лигу
Футбол | 09.02.2026, 10:27
Перспективный украинский футболист покинул Динамо и перешел в Первую лигу
Перспективный украинский футболист покинул Динамо и перешел в Первую лигу
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Футбол | 09.02.2026, 06:24
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 15
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
07.02.2026, 17:00 1
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 9
Бокс
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 21
Футбол
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем