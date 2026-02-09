Украина. Премьер лига09 февраля 2026, 12:19 | Обновлено 09 февраля 2026, 12:33
Шахтер сообщил о соперниках в еще двух товарищеских матчах в Турции
13 февраля оппонентами горняков будут грузинские команды Дила и Рустави
09 февраля 2026, 12:19 | Обновлено 09 февраля 2026, 12:33
Названы еще две команды, с которыми донецкий Шахтер сыграет на учебно-тренировочном собрании в Турции.
13 февраля горняков ждут два спарринга с грузинскими соперниками.
Сначала команде Арды Турана будет противостоять вице-чемпион страны Дила (начало игры – в 10:00), а затем – новичок высшей лиги Рустави (в 16:00).
Видеотрансляция всех товарищеских матчей оранжево-черных на сборах доступна на YouTube-канале Шахтера.
Читайте также:ФОТО. Как Шахтер отгрузил 7 мячей в ворота Динамо Тбилиси
Соперники Шахтера в матчах 13 февраля – грузинские команды Дила и Рустави
