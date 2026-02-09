Шахтер сообщил о соперниках в еще двух товарищеских матчах в Турции

Названы еще две команды, с которыми донецкий Шахтер сыграет на учебно-тренировочном собрании в Турции.

13 февраля горняков ждут два спарринга с грузинскими соперниками.

Сначала команде Арды Турана будет противостоять вице-чемпион страны Дила (начало игры – в 10:00), а затем – новичок высшей лиги Рустави (в 16:00).

Видеотрансляция всех товарищеских матчей оранжево-черных на сборах доступна на YouTube-канале Шахтера.

Соперники Шахтера в матчах 13 февраля – грузинские команды Дила и Рустави