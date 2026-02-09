«Я на этом не зацикливаюсь». Твердохлеб – о потенциальном вызове в сборную

Уже не первый сезон в сборной Украины присутствует проблема нападающих. Один форвард есть, второй мало играет, третий травмирован, и так было не один раз. Впрочем, главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров не спешит вызывать в свое распоряжение новых футболистов этого амплуа.

Отечественные специалисты уже не раз отмечали, что можно было бы попробовать того или иного исполнителя. В частности, Егора Твердохлеба, который в роли атакующего полузащитника, иногда его использовали и на острие, за полтора года в «Кривбассе» забил 24 мяча и отдал восемь голевых передач. Сейчас игрок перешел в ЛНЗ, где главный тренер лидера чемпионата Виталий Пономарев перевел Твердохлеба как раз на позицию центрфорварда. И он уже забивает в контрольных матчах.

Что сам думает по поводу вызова в сборную Украины новичок черкасской команды, об этом он рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Егор, на протяжении последних полутора лет ты демонстрируешь стабильный уровень игры. О сборной Украины думаешь?

– Я на этом не зацикливаюсь. Моя задача играть и показывать качественный футбол, тот футбол, который от меня требует главный тренер. Если Сергей Ребров посчитает, что я смогу чем-то помочь национальной команде, меня вызовут, ни больше, ни меньше.

– Спросил тебя об этом потому, что уже не от одного специалиста слышал, что Егор Твердохлеб заслужил быть вызван в сборную, поскольку в атаке «сине-желтых» время от времени возникают проблемы.

– Если речь идет о нападающих, то это не совсем моя позиция. Да, сейчас я на острие, но к этой роли нужно привыкнуть. Посмотрим, что из этого выйдет. Хорошая ли это идея, покажет время.