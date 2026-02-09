Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср готов продать Роналду. Есть три варианта для продолжения карьеры
Саудовская Аравия
09 февраля 2026, 10:47 |
1718
1

Аль-Наср готов продать Роналду. Есть три варианта для продолжения карьеры

Трансфер форварда сборной Португалии обойдется в 43 миллиона фунтов стерлингов

09 февраля 2026, 10:47 |
1718
1 Comments
Аль-Наср готов продать Роналду. Есть три варианта для продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Саудовской Аравии после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил The i Paper Sport.

«Аль-Наср», которому принадлежит контракт 41-летнего футболиста, готов отпустить игрока из-за конфликта, который разгорелся в последнее время.

Роналду бойкотировал две игры своей команды из-за возмущения работой Суверенного инвестиционного фонда и долгами перед персоналом команды. Звездному форварду не нравится пассивная работа «Аль-Насра» на трансферном рынке.

В услугах Криштиану заинтересованы три команды – английский «Манчестер Юнайтед», португальский «Спортинг» и американский «Интер Майами». Один из владельцев клуба из MLS Дэвид Бекхэм намерен объединить форварда с вингером сборной Аргентины Лионелем Месси.

За трансфер Роналду придется заплатить 43 миллиона фунтов стерлингов – эту клаусула прописана в соглашении португальца с саудовским клубом.

В нынешнем сезоне Криштиану провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста истекает в июне 2027 года.

По теме:
Украинский нападающий-легионер рассказал, собирается ли вернуться в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал экс-игроков Динамо и Черноморца
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась нападающим-легионером
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду трансферы
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»
Футбол | 09 февраля 2026, 07:22 2
ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»
ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»

Экс-динамовец – о Конопле

Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Футбол | 09 февраля 2026, 06:42 1
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо

Николай Шапаренко продлил соглашение на пять лет

КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
Бокс | 09.02.2026, 08:14
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
Дебют Зинченко за Аякс, камбек Ман Сити, прыжок Магучих, 8 место в эстафете
Футбол | 09.02.2026, 11:05
Дебют Зинченко за Аякс, камбек Ман Сити, прыжок Магучих, 8 место в эстафете
Дебют Зинченко за Аякс, камбек Ман Сити, прыжок Магучих, 8 место в эстафете
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Футбол | 08.02.2026, 19:16
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
icebeer
На Трансфермаркете 18 млн и не фунтов.
Ответить
0
Популярные новости
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
07.02.2026, 17:00 1
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 13
Футбол
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 10
Футбол
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 15
Футбол
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем