Аль-Наср готов продать Роналду. Есть три варианта для продолжения карьеры

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Саудовской Аравии после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил The i Paper Sport.

«Аль-Наср», которому принадлежит контракт 41-летнего футболиста, готов отпустить игрока из-за конфликта, который разгорелся в последнее время.

Роналду бойкотировал две игры своей команды из-за возмущения работой Суверенного инвестиционного фонда и долгами перед персоналом команды. Звездному форварду не нравится пассивная работа «Аль-Насра» на трансферном рынке.

В услугах Криштиану заинтересованы три команды – английский «Манчестер Юнайтед», португальский «Спортинг» и американский «Интер Майами». Один из владельцев клуба из MLS Дэвид Бекхэм намерен объединить форварда с вингером сборной Аргентины Лионелем Месси.

За трансфер Роналду придется заплатить 43 миллиона фунтов стерлингов – эту клаусула прописана в соглашении португальца с саудовским клубом.

В нынешнем сезоне Криштиану провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста истекает в июне 2027 года.