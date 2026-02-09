Аль-Наср готов продать Роналду. Есть три варианта для продолжения карьеры
Трансфер форварда сборной Португалии обойдется в 43 миллиона фунтов стерлингов
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Саудовской Аравии после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил The i Paper Sport.
«Аль-Наср», которому принадлежит контракт 41-летнего футболиста, готов отпустить игрока из-за конфликта, который разгорелся в последнее время.
Роналду бойкотировал две игры своей команды из-за возмущения работой Суверенного инвестиционного фонда и долгами перед персоналом команды. Звездному форварду не нравится пассивная работа «Аль-Насра» на трансферном рынке.
В услугах Криштиану заинтересованы три команды – английский «Манчестер Юнайтед», португальский «Спортинг» и американский «Интер Майами». Один из владельцев клуба из MLS Дэвид Бекхэм намерен объединить форварда с вингером сборной Аргентины Лионелем Месси.
За трансфер Роналду придется заплатить 43 миллиона фунтов стерлингов – эту клаусула прописана в соглашении португальца с саудовским клубом.
В нынешнем сезоне Криштиану провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста истекает в июне 2027 года.
Al-Nassr are ready to offload Cristiano Ronaldo for £43m this summer 💷— The i Paper Sport (@TheiPaperSport) February 9, 2026
✍️ @PeteHall86 reports#SaudiProLeague https://t.co/BCSPQqz9bT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-динамовец – о Конопле
Николай Шапаренко продлил соглашение на пять лет