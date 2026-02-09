Пресс-конференция Шевченко. Итоги работы в УАФ. Смотреть онлайн LIVE

В понедельник, 9 февраля, в Доме футбола состоится пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ.

Во время мероприятия у представителей медиа будет возможность задать вопрос. Время начала пресс-конференции – 12:00.

Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола 25 января 2024 года на XXVI Конгрессе УАФ.

Итоги работы Шевченка в УАФ. Пресс-конференция. Смотреть онлайн LIVE