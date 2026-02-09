Эпицентр – Тобол – 3:0. Разобрались с соперником. Видео голов и обзор матча
Команда Сергея Нагорняка одержала уверенную победу
«Эпицентр» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 8 февраля, подопечные Сергея Нагорняка в товарищеском матче со счетом 3:0 обыграли казахстанский «Тобол».
«Эпицентр» владел инициативой и создавал моменты. Но забил только на 39-й минуте. Отличился новичок клуба Карлос Рохас.
После перерыва в ворота обладателя Кубка Казахстана влетели еще два мяча. На 62-й минуте забил Вадим Сидун, а на 85-й минуте Владислав Супряга замкнул прострел Андрея Маткевича.
Товарищеский матч. Турция. 8 февраля
Эпицентр (Украина) – Тобол (Казахстан) – 3:0
Голы: Рохас, 39, Сидун, 62, Супряга, 85
Видео голов и обзор матча
