ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал экс-игроков Динамо и Черноморца

Представитель Первой лиги Украины – ФК ЮКСА (Тарасовка) – объявил о подписании флангового защитника Александра Османа и опорного полузащитника Сергея Петько.

Осман – левый защитник с немалым опытом в украинском футболе. В составе харьковского «Металлиста» дебютировал во взрослом футболе. Также в этой команде провел три матча в Лиге Европы. Впоследствии присоединился к киевскому «Динамо».

Кроме вышеупомянутых клубов защищал цвета киевских «Арсенала» и «Оболони», харьковского «Металлиста 1925», львовских «Карпат» и одесского «Черноморца».

За юношеские и молодежные сборные Украины всех уровней провел 30 поединков. Участвовал в чемпионате Европы U-17 в 2013 году.

В активе Петько – более 70 поединков в Украинской Премьер-лиге. Защищал цвета «Черноморца», «Волыни», «Вереса», «Миная», «Ингульца» и других украинских клубов.

В командах, за которые выступал, провел множество матчей с капитанской повязкой. В активе Сергея три голы в элитном дивизионе, еще пять раз он огорчал соперников в Первой лиге и трижды отмечался в Кубке Украины.

В 2015-17 годах вызывался в молодежную сборную Украины, за которую в рамках отбора на чемпионат Европы U-21 сыграл четыре поединка.