Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский нападающий-легионер рассказал, собирается ли вернуться в УПЛ
09 февраля 2026, 11:13
Украинский нападающий-легионер рассказал, собирается ли вернуться в УПЛ

Максим Химинець не планирует возвращение на родину

Похроние. Максим Химинець

Украинский нападающий «Железиарне Подбрезова» Максим Химинець рассказал, планирует ли возвращаться в Украинскую Премьер-лигу:

Думаете ли вы о возвращении в Украину, в команду УПЛ?

- На данный момент таких мыслей у меня нет.

В текущем сезоне на счету Максима Химинця 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах (16 из них во втором по силе дивизионе Словакии), в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что перспективный украинский футболист покинул «Динамо» и перешел в Первую лигу.

Даниил Кирияка Источник: UA-Football
Gargantua
где то заплакал ТЦКшник и его детки, ждущие гостинцев от папы
