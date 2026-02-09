Украинский нападающий-легионер рассказал, собирается ли вернуться в УПЛ
Максим Химинець не планирует возвращение на родину
Украинский нападающий «Железиарне Подбрезова» Максим Химинець рассказал, планирует ли возвращаться в Украинскую Премьер-лигу:
– Думаете ли вы о возвращении в Украину, в команду УПЛ?
- На данный момент таких мыслей у меня нет.
В текущем сезоне на счету Максима Химинця 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах (16 из них во втором по силе дивизионе Словакии), в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и десятью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что перспективный украинский футболист покинул «Динамо» и перешел в Первую лигу.
