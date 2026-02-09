Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Товарищеские матчи
Динамо Киев
09.02.2026 10:30 – FT 2 : 1
Кудровка
Украина. Премьер лига
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции

Счет открыл Морозко, а у динамовцев голы забили Михайленко и Диалло

Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
ФК Динамо

9 февраля киевское Динамо провело контрольный матч с Кудровкой во время зимних учебно-тренировочных сборов в Турции

Команда Игоря Костюка, пропустив в дебюте игры, одержала волевую победу со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 6-й минуте счет был открыт. Кудровка вышла вперед благодаря голу Евгения Морозко. Динамо ушло на перерыв, уступая 0:1.

После возобновления игры киевляне добавили в активности и сумели переломить ход встречи. На 56-й минуте Николай Михайленко сравнял счет, а на 72-й минуте Самба Диалло забил второй мяч, который стал победным для Динамо. До финального свистка счет больше не изменился.

Динамо одержало победу над Кудровкой со счетом 2:1. Видеотрансляция матча, по решению руководства Динамо Киев, не проводилась.

Обе команды проводят зимние сборы в Турции, готовясь к возобновлению сезона. Киевское Динамо после первой части чемпионата Украины занимает 4-е место в УПЛ, имея 26 очков, а Кудровка идет 13-й с 15 баллами.

Товарищеский матч. Турция, 9 февраля 2026

Динамо Киев (Украина) – Кудровка (Украина) – 2:1

Голы: Николай Михайленко, 56, Самба Диалло, 72 – Евгений Морозко, 6

Динамо: 51. Моргун (74. Игнатенко, 46), 20. Караваев, 40. Биловар (66. Тиаре, 75), 66. Тиаре (34. Захарченко, 46), 44. Дикий (18. Тимчик, 67), 91. Михайленко, 29. Буяльский (к), 5. Яцик (15. Рубчинский, 75), 30. Диалло (28. Осипенко, 84), 70. Редушко, 39. Герреро (77. Бленуце, 75).

Кудровка (старт): 44. Караващенко, 30. Гусев, 17. Сердюк (к), 90. Мамросенко, 5. Макоссо, 19. Думанюк, 33. Морозко, 29. Нагнойный, 9. Козак, 77. Легостаев, 24. Овусу.

Предупреждения: Тиаре, 85 – Легостаев, 43, Макоссо, 67, игрок на просмотре Кудровки, 79.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
AK.228
Успех
Mishgan2507
Та і пох, як і вам на глядачів. Нову тактику випробовують на своїх же суперниках, зате вболівальникам дивитись не можна. 
Diesel
Нам мабуть була потужна потужність яку нікому не можна було показувати. А Кудрівка вся грала з зав'язаними очима щоб не бачити цих космічних комбінацій.
kadaad .
Еле-еле Кудривку обыграли! 
Falko
"Кудрівка вийшла вперед завдяки голу Євгена Морозко" 
Микола Степанов уважає, що Євген Морозко це дівчина? Є якісь пруфи? )
