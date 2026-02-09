КЕНДЗЕРЕК: «Самое важное – что я тут, чтобы помочь Динамо»
Ассистент главного тренера рассказал о своей работе в столичном клубе
Ассистент главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал подробнее о своем приходе в тренерский штаб бело-синих и работе с командой во время тренировочных сборов.
– В этом сезоне вы присоединились к «Динамо» как тренер-аналитик и специалист по стандартным положениям. Расскажите немного о вашем приглашении.
– Во-первых, я хотел бы сказать, что я очень плодотворно работаю над изучением украинского языка. Надеюсь, что скоро мы сможем общаться на украинском.
Во-вторых, действительно, я пришел как помощник главного тренера и специалист по стандартам. Это были мои основные обязанности. Поскольку сейчас наш тренерский штаб изменился, то и мои обязанности изменились, они немного увеличились.
– До «Динамо» вы работали как ассистентом, так и главным тренером исключительно в Польше. «Динамо» – ваш первый иностранный клуб в тренерской карьере. Вас не испугало то, что Украина находится в состоянии войны и матчи часто прерываются из-за воздушных тревог?
– Да, я точно знаю, что происходит в Украине. Сказать, что я не боюсь, было бы глупо. В Польше я работал со многими тренерами и игроками, которые работали в Украине. Я достаточно глубоко изучил этот вопрос. Сейчас самое главное, что я здесь, чтобы помочь команде, и не важно, что происходит.
– Для вас это первые сборы с «Динамо». Видно, как у вас по-футбольному горят глаза, настолько вы активны. Скучали по футболу после отпуска или вы максималист на постоянной основе?
– Да, это мои первые сборы с «Динамо», и мы здесь, чтобы плодотворно работать и подготовиться ко второй части сезона. Вы правильно заметили, что футбол – моя страсть, и надеюсь, что она останется со мной до конца, потому что это что-то особенное, что помогает мне. И я хочу помочь на тот максимум, на который могу.
– На ваш взгляд, что должен сделать тренерский штаб «Динамо», чтобы команда могла прогрессировать и стабильно показывать качественную игру?
– Я очень надеюсь, что вы увидите ответ на этот вопрос на футбольном поле во время наших будущих матчей. Я очень надеюсь, что болельщики будут довольны нашими ответами.
– Как возникают ваши идеи и комбинации? Сколько времени уходит на их отработку, сколько раз нужно повторять их на тренировке, чтобы воплотить их в реальность на поле во время матчей?
– На этот вопрос нет однозначного ответа, потому что все сильно зависит от времени. Например, у нас совсем не было времени, когда мы проводили последние матчи в Лиге конференций и чемпионате, потому что мы проводили большую часть этого времени в автобусах, поездах. Поэтому большинство идей приходило ко мне в дороге. Обычно, если у нас есть более длинный цикл, то после матча мы разбираем ошибки, что можно было сделать лучше, и начинаем готовиться к новому сопернику.
– Вы индивидуально отрабатываете тактические моменты с игроками или командно? Если индивидуально, поделитесь деталями, как именно это происходит?
– Конечно, мы обсуждаем все эти моменты с главным тренером Игорем Костюком. Уже после этого я общаюсь индивидуально с игроками, спрашиваю, что они думают, говорю, что считает главный тренер, возможно, вношу некоторые свои замечания. Мы работаем над всеми ошибками, но также довольно важно развивать сильные стороны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фреди Грим прокомментировал результат матча, в котором его подопечные сыграли вничью
В отношениях с Криштиану боссам ближневосточного футбола все же стоит быть крайне осторожными