КЕНДЗЕРЕК: «Самое важное – что я тут, чтобы помочь Динамо»

Ассистент главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал подробнее о своем приходе в тренерский штаб бело-синих и работе с командой во время тренировочных сборов.

– В этом сезоне вы присоединились к «Динамо» как тренер-аналитик и специалист по стандартным положениям. Расскажите немного о вашем приглашении.

– Во-первых, я хотел бы сказать, что я очень плодотворно работаю над изучением украинского языка. Надеюсь, что скоро мы сможем общаться на украинском.

Во-вторых, действительно, я пришел как помощник главного тренера и специалист по стандартам. Это были мои основные обязанности. Поскольку сейчас наш тренерский штаб изменился, то и мои обязанности изменились, они немного увеличились.

– До «Динамо» вы работали как ассистентом, так и главным тренером исключительно в Польше. «Динамо» – ваш первый иностранный клуб в тренерской карьере. Вас не испугало то, что Украина находится в состоянии войны и матчи часто прерываются из-за воздушных тревог?

– Да, я точно знаю, что происходит в Украине. Сказать, что я не боюсь, было бы глупо. В Польше я работал со многими тренерами и игроками, которые работали в Украине. Я достаточно глубоко изучил этот вопрос. Сейчас самое главное, что я здесь, чтобы помочь команде, и не важно, что происходит.

– Для вас это первые сборы с «Динамо». Видно, как у вас по-футбольному горят глаза, настолько вы активны. Скучали по футболу после отпуска или вы максималист на постоянной основе?

– Да, это мои первые сборы с «Динамо», и мы здесь, чтобы плодотворно работать и подготовиться ко второй части сезона. Вы правильно заметили, что футбол – моя страсть, и надеюсь, что она останется со мной до конца, потому что это что-то особенное, что помогает мне. И я хочу помочь на тот максимум, на который могу.

– На ваш взгляд, что должен сделать тренерский штаб «Динамо», чтобы команда могла прогрессировать и стабильно показывать качественную игру?

– Я очень надеюсь, что вы увидите ответ на этот вопрос на футбольном поле во время наших будущих матчей. Я очень надеюсь, что болельщики будут довольны нашими ответами.

– Как возникают ваши идеи и комбинации? Сколько времени уходит на их отработку, сколько раз нужно повторять их на тренировке, чтобы воплотить их в реальность на поле во время матчей?

– На этот вопрос нет однозначного ответа, потому что все сильно зависит от времени. Например, у нас совсем не было времени, когда мы проводили последние матчи в Лиге конференций и чемпионате, потому что мы проводили большую часть этого времени в автобусах, поездах. Поэтому большинство идей приходило ко мне в дороге. Обычно, если у нас есть более длинный цикл, то после матча мы разбираем ошибки, что можно было сделать лучше, и начинаем готовиться к новому сопернику.

– Вы индивидуально отрабатываете тактические моменты с игроками или командно? Если индивидуально, поделитесь деталями, как именно это происходит?

– Конечно, мы обсуждаем все эти моменты с главным тренером Игорем Костюком. Уже после этого я общаюсь индивидуально с игроками, спрашиваю, что они думают, говорю, что считает главный тренер, возможно, вношу некоторые свои замечания. Мы работаем над всеми ошибками, но также довольно важно развивать сильные стороны.