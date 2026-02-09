Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КЕНДЗЕРЕК: «Самое важное – что я тут, чтобы помочь Динамо»
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 12:57 |
106
0

КЕНДЗЕРЕК: «Самое важное – что я тут, чтобы помочь Динамо»

Ассистент главного тренера рассказал о своей работе в столичном клубе

09 февраля 2026, 12:57 |
106
0
КЕНДЗЕРЕК: «Самое важное – что я тут, чтобы помочь Динамо»
ФК Динамо. Мацей Кендзерек

Ассистент главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал подробнее о своем приходе в тренерский штаб бело-синих и работе с командой во время тренировочных сборов.

– В этом сезоне вы присоединились к «Динамо» как тренер-аналитик и специалист по стандартным положениям. Расскажите немного о вашем приглашении.

– Во-первых, я хотел бы сказать, что я очень плодотворно работаю над изучением украинского языка. Надеюсь, что скоро мы сможем общаться на украинском.

Во-вторых, действительно, я пришел как помощник главного тренера и специалист по стандартам. Это были мои основные обязанности. Поскольку сейчас наш тренерский штаб изменился, то и мои обязанности изменились, они немного увеличились.

– До «Динамо» вы работали как ассистентом, так и главным тренером исключительно в Польше. «Динамо» – ваш первый иностранный клуб в тренерской карьере. Вас не испугало то, что Украина находится в состоянии войны и матчи часто прерываются из-за воздушных тревог?

– Да, я точно знаю, что происходит в Украине. Сказать, что я не боюсь, было бы глупо. В Польше я работал со многими тренерами и игроками, которые работали в Украине. Я достаточно глубоко изучил этот вопрос. Сейчас самое главное, что я здесь, чтобы помочь команде, и не важно, что происходит.

– Для вас это первые сборы с «Динамо». Видно, как у вас по-футбольному горят глаза, настолько вы активны. Скучали по футболу после отпуска или вы максималист на постоянной основе?

– Да, это мои первые сборы с «Динамо», и мы здесь, чтобы плодотворно работать и подготовиться ко второй части сезона. Вы правильно заметили, что футбол – моя страсть, и надеюсь, что она останется со мной до конца, потому что это что-то особенное, что помогает мне. И я хочу помочь на тот максимум, на который могу.

– На ваш взгляд, что должен сделать тренерский штаб «Динамо», чтобы команда могла прогрессировать и стабильно показывать качественную игру?

– Я очень надеюсь, что вы увидите ответ на этот вопрос на футбольном поле во время наших будущих матчей. Я очень надеюсь, что болельщики будут довольны нашими ответами.

– Как возникают ваши идеи и комбинации? Сколько времени уходит на их отработку, сколько раз нужно повторять их на тренировке, чтобы воплотить их в реальность на поле во время матчей?

– На этот вопрос нет однозначного ответа, потому что все сильно зависит от времени. Например, у нас совсем не было времени, когда мы проводили последние матчи в Лиге конференций и чемпионате, потому что мы проводили большую часть этого времени в автобусах, поездах. Поэтому большинство идей приходило ко мне в дороге. Обычно, если у нас есть более длинный цикл, то после матча мы разбираем ошибки, что можно было сделать лучше, и начинаем готовиться к новому сопернику.

– Вы индивидуально отрабатываете тактические моменты с игроками или командно? Если индивидуально, поделитесь деталями, как именно это происходит?

– Конечно, мы обсуждаем все эти моменты с главным тренером Игорем Костюком. Уже после этого я общаюсь индивидуально с игроками, спрашиваю, что они думают, говорю, что считает главный тренер, возможно, вношу некоторые свои замечания. Мы работаем над всеми ошибками, но также довольно важно развивать сильные стороны.

По теме:
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Иберия 1999
Динамо – Иберия 1999. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Михайленко и Самба Диалло принесли Динамо победу над Кудровкой
Мацей Кендзерек Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Аякса отреагировал на дебют Зинченко в чемпионате Нидерландов
Футбол | 09 февраля 2026, 10:10 0
Наставник Аякса отреагировал на дебют Зинченко в чемпионате Нидерландов
Наставник Аякса отреагировал на дебют Зинченко в чемпионате Нидерландов

Фреди Грим прокомментировал результат матча, в котором его подопечные сыграли вничью

Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08 февраля 2026, 12:00 10
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах

В отношениях с Криштиану боссам ближневосточного футбола все же стоит быть крайне осторожными

Андрей Ярмоленко сумел утереть нос Сергею Реброву
Футбол | 09.02.2026, 04:12
Андрей Ярмоленко сумел утереть нос Сергею Реброву
Андрей Ярмоленко сумел утереть нос Сергею Реброву
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Футбол | 08.02.2026, 19:16
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09.02.2026, 10:33
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
07.02.2026, 17:00 1
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 13
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем