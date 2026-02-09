Максим СМИЯН: «Сумел вовремя подключиться и забил»
Игрок «Вереса» прокомментировал победу над ФК «Кудровка»
«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда провела товарищеский матч с «Кудровкой», в котором одержала победу со счетом 1:0. Впечатлениями о поединке поделился автор победного гола Максим Смиян.
«Положительные впечатления. Очередная контрольная игра на сборах. Продолжается подготовка к чемпионату. Победили, потому хорошие эмоции.
Думал ли, что могу забить, выходя на поле за несколько минут до гола? Совсем нет. Просто выходил, как обычно, пытался помочь команде. Была установка от тренера сыграть на фланг ближе к линии атаки – сумел вовремя подключиться и забил», – сказал Максим Смиян.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия Левченко взяла планку на высоте 1.96 м
Киевляне будут проводить следующие товарищеские матчи в закрытом формате