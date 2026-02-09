Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Максим СМИЯН: «Сумел вовремя подключиться и забил»
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 13:31
Максим СМИЯН: «Сумел вовремя подключиться и забил»

Игрок «Вереса» прокомментировал победу над ФК «Кудровка»

Максим СМИЯН: «Сумел вовремя подключиться и забил»
НК Верес

«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда провела товарищеский матч с «Кудровкой», в котором одержала победу со счетом 1:0. Впечатлениями о поединке поделился автор победного гола Максим Смиян.

«Положительные впечатления. Очередная контрольная игра на сборах. Продолжается подготовка к чемпионату. Победили, потому хорошие эмоции.

Думал ли, что могу забить, выходя на поле за несколько минут до гола? Совсем нет. Просто выходил, как обычно, пытался помочь команде. Была установка от тренера сыграть на фланг ближе к линии атаки – сумел вовремя подключиться и забил», – сказал Максим Смиян.

Сергей Турчак Источник: ФК Верес
