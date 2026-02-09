Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря проводит товарищеский матч с клубом Гагра. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Заря
09.02.2026 15:00 - : -
Гагра
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 14:37 | Обновлено 09 февраля 2026, 14:38
39
0

Заря проводит товарищеский матч с клубом Гагра. Стартовые составы

Матч «Заря» – «Гагра» состоится 9 февраля в 15:00

09 февраля 2026, 14:37 | Обновлено 09 февраля 2026, 14:38
39
0
Заря проводит товарищеский матч с клубом Гагра. Стартовые составы
ФК Заря

«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 9 февраля, подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с клубом «Гагра» из Грузии.

Чемпионат Грузии проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне ФК «Гагра» занял пятое место. В 36 матчах команда набрала 43 очка (12 побед, 7 ничьих и 17 поражений). Возглавляет грузинскую команду хорошо известный украинским болельщикам Желько Любенович.

Свой предыдущий спарринг «Заря» проводила 5 февраля. Команда сыграла вничью 0:0 с клубом «Андижан» из Узбекистана.

Товарищеский матч. Турция. 9 февраля, 15:00

«Заря» (Луганск, Украина) – «Гагра» (Грузия)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Заря»

По теме:
Кривбасс – Лиепая – 1:1. Парако забил. Видео голов и обзор матча
Рух Львов – Триглав – 1:4. Фиаско в Словении. Видео голов и обзор матча
Соперник Динамо по Кубку Украины начал последний этап подготовки
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Заря Луганск Гагра
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
Бокс | 09 февраля 2026, 08:14 0
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»

Виталий – о Дональде Трампе

«Я на этом не зацикливаюсь». Твердохлеб – о потенциальном вызове в сборную
Футбол | 09 февраля 2026, 13:01 0
«Я на этом не зацикливаюсь». Твердохлеб – о потенциальном вызове в сборную
«Я на этом не зацикливаюсь». Твердохлеб – о потенциальном вызове в сборную

Атакующий полузащитник ЛНЗ готов помочь «сине-желтым», если того потребует ситуация

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09.02.2026, 10:33
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Футбол | 09.02.2026, 12:12
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Футбол | 09.02.2026, 06:02
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 13
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
07.02.2026, 17:00 1
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем