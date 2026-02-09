Заря проводит товарищеский матч с клубом Гагра. Стартовые составы

«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 9 февраля, подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с клубом «Гагра» из Грузии.

Чемпионат Грузии проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне ФК «Гагра» занял пятое место. В 36 матчах команда набрала 43 очка (12 побед, 7 ничьих и 17 поражений). Возглавляет грузинскую команду хорошо известный украинским болельщикам Желько Любенович.

Свой предыдущий спарринг «Заря» проводила 5 февраля. Команда сыграла вничью 0:0 с клубом «Андижан» из Узбекистана.

Товарищеский матч. Турция. 9 февраля, 15:00

«Заря» (Луганск, Украина) – «Гагра» (Грузия)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Заря»