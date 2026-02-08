«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате

Главный тренер «Жироны» Мичел объяснил, почему Владислав Ванат покинул поле в первом тайме матча против «Севильи» (1:1).

«Замена Ваната и Белтрана? Обе замены были вынужденными. Ванат столкнулся с Гуделем и уже в течение последних 7-8 минут перед перерывом испытывал трудности. Его четырехглавая мышца была очень напряжена. Надеемся, что это не разрыв. Он испытывал острую боль, когда бегал.

Бельтран почувствовал боль в стопе. В перерыве он уже сказал нам, что ему трудно на нее наступать. Мы не будем знать полный объем травмы, пока не получим результаты обследования.

Мы теряем двух важных игроков, и их отсутствие нарушило наши планы, особенно в нападении, потому что мы не считаем, что Стуани или Абель смогут играть много минут. Оба они восстанавливаются после травм», – сказал Мичел.