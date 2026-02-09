ФОТО. Роналду подарил Джорджине новый Ferrari за сотни тысяч долларов

Джорджина Родригес, самая популярная WAG мирового футбола, отметила 32-летие 27 января и спустя несколько дней привлекла внимание соцсетей эффектной фотоподборкой. Среди снимков – белый Ferrari SF90 Stradale, возле которого Родригес позирует с букетом цветов.

Контекст появления суперкара не уточняется, однако тайминг сразу после дня рождения породил слухи, что автомобиль мог стать подарком. Ни сама Родригес, ни ее партнер – Криштиану Роналду – публично это не комментировали.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Ferrari SF90 Stradale на старте продаж стоил около $510 тыс., а на вторичном рынке оценивается в $570–750 тыс. в зависимости от комплектации. По данным медиа, автоколлекция Родригес достигает $3,2 млн и включает, в частности, Bugatti Veyron за $1,8 млн.

Как и прежде, Родригес демонстрирует роскошь без пояснений – визуально и лаконично, подчеркивая стиль жизни, где мода, семья и ультралюкс идут рядом.