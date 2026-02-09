Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Роналду подарил Джорджине новый Ferrari за сотни тысяч долларов
09 февраля 2026, 01:03
ФОТО. Роналду подарил Джорджине новый Ferrari за сотни тысяч долларов

Джорджина Родригес показала Ferrari за сотни тысяч долларов после дня рождения

Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес, самая популярная WAG мирового футбола, отметила 32-летие 27 января и спустя несколько дней привлекла внимание соцсетей эффектной фотоподборкой. Среди снимков – белый Ferrari SF90 Stradale, возле которого Родригес позирует с букетом цветов.

Контекст появления суперкара не уточняется, однако тайминг сразу после дня рождения породил слухи, что автомобиль мог стать подарком. Ни сама Родригес, ни ее партнер – Криштиану Роналду – публично это не комментировали.

Ferrari SF90 Stradale на старте продаж стоил около $510 тыс., а на вторичном рынке оценивается в $570–750 тыс. в зависимости от комплектации. По данным медиа, автоколлекция Родригес достигает $3,2 млн и включает, в частности, Bugatti Veyron за $1,8 млн.

Как и прежде, Родригес демонстрирует роскошь без пояснений – визуально и лаконично, подчеркивая стиль жизни, где мода, семья и ультралюкс идут рядом.

