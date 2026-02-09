Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 февраля 2026, 02:34
ФОТО. Итальянская журналистка взбудоражила сеть сексуальным фотосетом

Дилетта Леотта умеет показать свою привлекательность

Instagram. Дилетта Леотта

Итальянская телезвезда Дилетта Леотта опубликовала новые фото, которые быстро стали вирусными.

Журналистка DAZN предстала в стильном образе с кожаной курткой и облегающим топом, подчеркнув уверенность и сексуальность даже во время беременности.

Поклонники отметили, что беременность лишь усилила ее привлекательность.

Леотта продолжает оставаться одной из главных lifestyle-икон футбольного мира.

