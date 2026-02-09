Другие новости09 февраля 2026, 02:34 |
ФОТО. Итальянская журналистка взбудоражила сеть сексуальным фотосетом
Дилетта Леотта умеет показать свою привлекательность
09 февраля 2026, 02:34 |
Итальянская телезвезда Дилетта Леотта опубликовала новые фото, которые быстро стали вирусными.
Журналистка DAZN предстала в стильном образе с кожаной курткой и облегающим топом, подчеркнув уверенность и сексуальность даже во время беременности.
Поклонники отметили, что беременность лишь усилила ее привлекательность.
Леотта продолжает оставаться одной из главных lifestyle-икон футбольного мира.
