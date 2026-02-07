Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Николай Шапаренко находится на радарах итальянского гранда «Милана». Эту информацию подтвердил спортивный директор «россонери» Игли Таре.

«Николай Шапаренко – хороший футболист», – лаконично отметил Таре.

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.