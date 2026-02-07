Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 22:07 | Обновлено 07 февраля 2026, 22:36
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко

«Милан» следит за украинским игроком

Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Николай Шапаренко находится на радарах итальянского гранда «Милана». Эту информацию подтвердил спортивный директор «россонери» Игли Таре.

«Николай Шапаренко – хороший футболист», – лаконично отметил Таре.

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.

Комментарии 2
