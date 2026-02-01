Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 08:27 |
11446
15

Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Испанская «Жирона» действительно интересовалась полузащитником киевского «Динамо» Николаем Шапаренко, однако предложенная сумма не устроила руководство украинского клуба.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, каталонцы пытались воспользоваться тем, что у хавбека оставалось полгода контракта, и были готовы заплатить за него не более 2 миллионов евро.

Президент «Динамо» Игорь Суркис отказался от такого варианта и выбрал другой путь – продление соглашения с игроком. Недавно Шапаренко подписал новый контракт с киевлянами сроком на пять лет.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач, оставаясь одним из лидеров команды.

По теме:
На украинца из Шахтера нацелилось два клуб топовой лиги
Бензема нашел себе новый клуб. Трансфер близко
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракт с основным игроком
Динамо Киев трансферы Жирона продление контракта Николай Шапаренко трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Игорь Суркис Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Boodya
То "направила", чи "направляла"? Чи в сьогоднішню еру деградації спортивної журналістики це вже не важливо?
Та й бурбасу вірити - себе не поважати.
"Інсайдер Бурбас"😂😂😂
Інспектор Гаджет
Ответить
+8
Показать Скрыть 4 ответа
Alex Moos
Уйовий з суркіса бізнесмен, замість прибутку 2 ляма, вибрав розтрати в 4 ляма.
І того -6 лямів на рівному місці.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
зря. за те же 2 млн подписали бы Бруниньо и было бы мощное усиление
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Vitason
Це іздев від Жирони,за 300 млн. перлину кидають подачку Динамо  даємо вам ці копійки,бо більше вам через рік і того ніхто на дасть!! 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Oberst
Пафосных 300 млн не меньше☝️
Ответить
-1
TEM
повна неповага до Суркісів
Ответить
-1
