Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение

Испанская «Жирона» действительно интересовалась полузащитником киевского «Динамо» Николаем Шапаренко, однако предложенная сумма не устроила руководство украинского клуба.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, каталонцы пытались воспользоваться тем, что у хавбека оставалось полгода контракта, и были готовы заплатить за него не более 2 миллионов евро.

Президент «Динамо» Игорь Суркис отказался от такого варианта и выбрал другой путь – продление соглашения с игроком. Недавно Шапаренко подписал новый контракт с киевлянами сроком на пять лет.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач, оставаясь одним из лидеров команды.