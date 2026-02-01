Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
01.02.2026 16:00 - : -
Фулхэм
Англия
01 февраля 2026, 04:04 |
Матч 24-го тура АПЛ начнется 1 февраля в 16:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Фулхэм
