Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 24-го тура АПЛ начнется 1 февраля в 16:00 по киевскому времени
В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – ФулхэмСмотреть трансляцию
