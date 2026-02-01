Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
01.02.2026 16:00 - : -
Фулхэм
Англия
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 1 февраля в 16:00 по Киеву

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 1 февраля, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Манчестер Юнайтед

В текущем сезоне коллектив не выглядит слишком стабильным, хотя с приходом Майкла Каррика его игра значительно улучшилась. После 23 матчей Премьер-лиги на балансе манкунианцев есть 38 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 4-й строчке турнирной таблицы. Однако и от 3-го, и от 12-го места расстояние почти одинаковое – 7 и 8 очков соответственно.

В Кубке Англии коллективу не повезло – «красные дьяволы» завершили выступления на стадии 1/32 финала после поражения в игре против «Брайтона».

Фулхэм

Учитывая отсутствие особых усилий в последних трансферных окнах коллектив демонстрирует даже очень приличные результаты. После 23 раундов чемпионата Англии на балансе «дачников» есть 34 зачетных пункта, позволяющих им находиться на 7-й позиции турнирной таблицы. От того же «МЮ» команда отстает всего на 4 балла.

В Кубке Англии лондонцы одолели «Мидлсбро» и квалифицировались в 1/16 финала, где будут играть против «Сток Сити».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • В последних 7-х домашних играх «МЮ» одержал всего 2 победы.
  • «Фулхэм» не может сохранить ворота сухими уже 6 матчей подряд.
  • «МЮ» в свою очередь хранил ворота сухими лишь в 1/6 предыдущих поединков.

Прогноз

Учитывая не слишком стабильную игру в обороне от обеих команд, я поставлю на то, что обе забьют (с коэффициентом 1.75 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
1 февраля 2026 -
16:00
Фулхэм
