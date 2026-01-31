Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос – Локомотив Пловдив – 0:0. Не реализовали моменты. Видеообзор матча
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 20:12
25
0

Колос – Локомотив Пловдив – 0:0. Не реализовали моменты. Видеообзор матча

Колос на сборах в третий раз сыграл вничью

31 января 2026, 20:12 |
25
0
Колос – Локомотив Пловдив – 0:0. Не реализовали моменты. Видеообзор матча
ФК Колос

Колос ведет подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, команда Руслана Костышина сыграла товарищеский матч с болгарским клубом Локомотив Пловдив.

Локомотив Пловдив в турнирной таблице чемпионата Болгарии занимает шестое место. В 19 матчах команда набрала 29 очков (7 побед, 8 ничьих и 4 поражения).

Поединок украинского и болгарского клубов прошел в достаточно равной борьбе. Ни одной из команд так и не удалось открыть счет.

Хотя возможности для этого были. Так в одном из эпизодов Колос от гола спасла перекладина.

Товарищеский матч. Турция. 31 января

Колос (Украина) – Локомотив Пловдив (Болгария) – 0:0

Колос (1-й тайм): 1.Мацапура, 9.Цуриков, 5.Бондаренко, 3.Козик, 77.Понедельник, 7.Демченко, 47.Денисенко, 20.Гагнидзе, 15.Гусол, 19.Алефиренко, 70.Климчук

Колос (2-й тайм): 38.Пузанков, 2.Рухадзе, 6.Бурда, 44.Шершень, 88.Бойко, ИНП, 10.Красничи, 90.Безручук, 17.Салабай, 14.Кане, 11.Тахири

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Пономарев прокомментировал две игры ЛНЗ за один день
Кудровка – Полония – 1:2. Пропустили от украинца. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Корсун сократил отставание сборной Украины в матче с Францией
товарищеские матчи Локомотив Пловдив учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
