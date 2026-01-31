«Нападающие должны плакать». Тренер вратарей – об уникальном голе Трубина

Не успели еще утихнуть страсти от игрового подвига украинского вратаря португальской Бенфики Анатолия Трубина, который стал автором решающего гола в ворота мадридского Реала, как жребий свел эти команды в предварительном раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Впечатлениями о забитом нашим соотечественником мяче в феерическом поединке с Реалом и о результате жеребьевки в швейцарском Ньёне с Sport.ua поделился известный в прошлом голкипер запорожских Торпедо, Металлурга, кировоградской Звезды и мариупольского Ильичевца, а ныне тренер вратарей Черноморца Андрей Глущенко.

– То, что вратарь забивает мяч, в современном футболе уже не является фантастикой, – сказал он. – И мы видели уже немало голов в исполнении футболистов этого амплуа. Но чтобы в таком матче, в таком славном клубе, да еще и в рамках Лиги чемпионов, когда нужно было забивать для лучшего показателя разницы забитых и пропущенных мячей – это дорогого стоит. Но самое главное, что отличился наш украинский парень, дончанин.

Откровенно говоря, лично меня в момент его гола разрывала недюжинная гордость. Гордость за то, что на таком высоком уровне украинец забил сумасшедший мяч. Как-то все совпало так, что было одновременно очень радостно и приятно. И могу сказать, что Трубин полностью заслужил все дифирамбы, которые звучали в его адрес со всех источников и СМИ.

– Стоит также отметить, что забил Анатолий Трубин не кому-нибудь, а одному из лучших вратарей планеты – бельгийцу Тибо Куртуа.

– Да-да, Куртуа – это настоящая скала. И что самое интересное: забил Трубин так, как не каждый нападающий сможет выполнить. Был кивок головой – и мяч пулей влетел в сетку. Это же не то, когда закрыл глаза, подставил макушку – и оно отлетело. А удар Трубина был на сумасшедшем уровне. Нападающие должны плакать в стороне и тихо завидовать.

– И вот так и случилось: по результатам жеребьевки Бенфика снова встретится с Реалом в Лиге чемпионов.

– Пожалуй, это будет самый интересный матч. Ведь здесь переплетается немало громких имен – и Моуринью, и Реал, и Трубин. Учитывая поражение королевского клуба в прошлую среду, новая дуэль будет иметь особый подтекст, интригу. Уже сейчас, уверен, все с нетерпением ждут эту игру. Поэтому осталось только запастись попкорном и в середине февраля следить за тем, что будет дальше. Потому что это действительно будет интересно. Думаю, что Реал к очередному матчу с Бенфикой по понятным причинам начал готовиться уже сейчас.

Анатолий Трубин принес Бенфике несколько миллионов евро, забив гол в ворота Реала.