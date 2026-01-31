Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нападающие должны плакать». Тренер вратарей – об уникальном голе Трубина
Лига чемпионов
31 января 2026, 21:17 |
280
0

«Нападающие должны плакать». Тренер вратарей – об уникальном голе Трубина

Эхо этого события не стихает до сих пор

31 января 2026, 21:17 |
280
0
«Нападающие должны плакать». Тренер вратарей – об уникальном голе Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine

Не успели еще утихнуть страсти от игрового подвига украинского вратаря португальской Бенфики Анатолия Трубина, который стал автором решающего гола в ворота мадридского Реала, как жребий свел эти команды в предварительном раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Впечатлениями о забитом нашим соотечественником мяче в феерическом поединке с Реалом и о результате жеребьевки в швейцарском Ньёне с Sport.ua поделился известный в прошлом голкипер запорожских Торпедо, Металлурга, кировоградской Звезды и мариупольского Ильичевца, а ныне тренер вратарей Черноморца Андрей Глущенко.

– То, что вратарь забивает мяч, в современном футболе уже не является фантастикой, – сказал он. – И мы видели уже немало голов в исполнении футболистов этого амплуа. Но чтобы в таком матче, в таком славном клубе, да еще и в рамках Лиги чемпионов, когда нужно было забивать для лучшего показателя разницы забитых и пропущенных мячей – это дорогого стоит. Но самое главное, что отличился наш украинский парень, дончанин.

Откровенно говоря, лично меня в момент его гола разрывала недюжинная гордость. Гордость за то, что на таком высоком уровне украинец забил сумасшедший мяч. Как-то все совпало так, что было одновременно очень радостно и приятно. И могу сказать, что Трубин полностью заслужил все дифирамбы, которые звучали в его адрес со всех источников и СМИ.

– Стоит также отметить, что забил Анатолий Трубин не кому-нибудь, а одному из лучших вратарей планеты – бельгийцу Тибо Куртуа.

– Да-да, Куртуа – это настоящая скала. И что самое интересное: забил Трубин так, как не каждый нападающий сможет выполнить. Был кивок головой – и мяч пулей влетел в сетку. Это же не то, когда закрыл глаза, подставил макушку – и оно отлетело. А удар Трубина был на сумасшедшем уровне. Нападающие должны плакать в стороне и тихо завидовать.

– И вот так и случилось: по результатам жеребьевки Бенфика снова встретится с Реалом в Лиге чемпионов.

– Пожалуй, это будет самый интересный матч. Ведь здесь переплетается немало громких имен – и Моуринью, и Реал, и Трубин. Учитывая поражение королевского клуба в прошлую среду, новая дуэль будет иметь особый подтекст, интригу. Уже сейчас, уверен, все с нетерпением ждут эту игру. Поэтому осталось только запастись попкорном и в середине февраля следить за тем, что будет дальше. Потому что это действительно будет интересно. Думаю, что Реал к очередному матчу с Бенфикой по понятным причинам начал готовиться уже сейчас.

Анатолий Трубин принес Бенфике несколько миллионов евро, забив гол в ворота Реала.

По теме:
Пономарев прокомментировал две игры ЛНЗ за один день
Контракт действителен. Но почему Ракицкий отсутствует в Черноморце?
Стало известно, где Выхрист будет готовиться к защите своего титула
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Андрей Глущенко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Салах и Холанд – лидеры по выплате налогов. Отдают миллионы
Футбол | 31 января 2026, 16:59 7
Салах и Холанд – лидеры по выплате налогов. Отдают миллионы
Салах и Холанд – лидеры по выплате налогов. Отдают миллионы

Вошли в топ-100 списка

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Футбол | 31 января 2026, 13:52 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Теннис | 31.01.2026, 13:05
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Футбол | 30.01.2026, 19:43
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны
Футбол | 31.01.2026, 18:58
Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны
Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 5
Теннис
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
30.01.2026, 03:32
Бокс
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
30.01.2026, 03:17 4
Футбол
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем