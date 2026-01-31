ОФИЦИАЛЬНО. Он остается. Милан продлил контракт с капитаном

Опытный французский вратарь Майк Меньян официально договорился с «Миланом» о новом контракте, поскольку действующее соглашение истекало летом 2026 года.

По информации пресс-службы, стороны достигли договоренности о подписании нового контракта до лета 2031 года.

«Россонери» предложили голкиперу новую зарплату в размере 7 миллионов евро, хотя представители игрока запрашивали 7.5 миллиона.

Меньян – капитан «Милана», защищающий цвета «дьяволов» с лета 2021 года. Всего за итальянский гранд Майк провел 188 матчей, выиграв с клубом Серию А и Суперкубок Италии.

𝑈𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒: Mike is here to stay 🦅 — AC Milan (@acmilan) January 31, 2026