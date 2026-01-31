Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Он остается. Милан продлил контракт с капитаном
Италия
31 января 2026, 20:31 | Обновлено 31 января 2026, 21:13
336
0

ОФИЦИАЛЬНО. Он остается. Милан продлил контракт с капитаном

Майк Меньян подписал соглашение до лета 2031 года

31 января 2026, 20:31 | Обновлено 31 января 2026, 21:13
336
0
ОФИЦИАЛЬНО. Он остается. Милан продлил контракт с капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Опытный французский вратарь Майк Меньян официально договорился с «Миланом» о новом контракте, поскольку действующее соглашение истекало летом 2026 года.

По информации пресс-службы, стороны достигли договоренности о подписании нового контракта до лета 2031 года.

«Россонери» предложили голкиперу новую зарплату в размере 7 миллионов евро, хотя представители игрока запрашивали 7.5 миллиона.

Меньян – капитан «Милана», защищающий цвета «дьяволов» с лета 2021 года. Всего за итальянский гранд Майк провел 188 матчей, выиграв с клубом Серию А и Суперкубок Италии.

По теме:
Гол Соломона: Наполи обыграл Фиорентину в чемпионате Италии
Наполи – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Де Росси объяснил обидное поражение Дженоа в матче, где забил Малиновский
Майк Меньян Милан чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Футбол | 31 января 2026, 13:52 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Футбол | 30 января 2026, 19:43 1
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб

Украинский нападающий продолжит карьеру в «Утрехте»

Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Футбол | 31.01.2026, 17:10
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Бокс | 31.01.2026, 09:12
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны
Футбол | 31.01.2026, 18:58
Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны
Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02 1
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 34
Теннис
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 17
Футбол
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
30.01.2026, 15:57 3
Футбол
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
30.01.2026, 07:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем