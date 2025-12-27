Самая высокая зарплата в команде. Милан хочет продлить контракт с капитаном

«Милан» официально предложил продление контракта Майку Меньяну, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб направил вратарю предложение о продлении контракта, который истекает 30 июня 2026 года. Майку предлагают зарплату наравне с зарплатой Рафа Леау, самой высокой в составе. Французу предлагают 7 млн евро чистыми за сезон с бонусами, что немного меньше, чем просили его представители – 7,5 млн евро. Чтобы уменьшить разрыв между запросом и предложением, планируется работать над бонусами.

В настоящее время руководство ждет ответа от капитана команды, но если летом решение вратаря покинуть «Милан» в поисках новых возможностей было почти определенным, сейчас ситуация изменилась. Руководство клуба, Аллегри и партнеры по команде делают все возможное, чтобы убедить его подписать контракт. Француз чувствует себя нужным благодаря постоянным проявлениям доверия и признания и обдумывает вопрос о том, чтобы остаться.

Вскоре стороны встретятся, так как после последнего предложения им нужно обсудить детали.