Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самая высокая зарплата в команде. Милан хочет продлить контракт с капитаном
Италия
27 декабря 2025, 11:09 | Обновлено 27 декабря 2025, 11:10
231
0

Самая высокая зарплата в команде. Милан хочет продлить контракт с капитаном

Майк Меньян обдумывает, остаться ли ему

27 декабря 2025, 11:09 | Обновлено 27 декабря 2025, 11:10
231
0
Самая высокая зарплата в команде. Милан хочет продлить контракт с капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

«Милан» официально предложил продление контракта Майку Меньяну, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб направил вратарю предложение о продлении контракта, который истекает 30 июня 2026 года. Майку предлагают зарплату наравне с зарплатой Рафа Леау, самой высокой в составе. Французу предлагают 7 млн евро чистыми за сезон с бонусами, что немного меньше, чем просили его представители – 7,5 млн евро. Чтобы уменьшить разрыв между запросом и предложением, планируется работать над бонусами.

В настоящее время руководство ждет ответа от капитана команды, но если летом решение вратаря покинуть «Милан» в поисках новых возможностей было почти определенным, сейчас ситуация изменилась. Руководство клуба, Аллегри и партнеры по команде делают все возможное, чтобы убедить его подписать контракт. Француз чувствует себя нужным благодаря постоянным проявлениям доверия и признания и обдумывает вопрос о том, чтобы остаться.

Вскоре стороны встретятся, так как после последнего предложения им нужно обсудить детали.

По теме:
Ливерпуль может подписать игрока ПСЖ на замену травмированному нападающему
КАЮК: «Динамо интересовалось этим футболистом ЛНЗ, но уже было поздно»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Майк Меньян Милан Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A
Иван Чирко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 27 декабря 2025, 06:47 18
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко

Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью о президенте УАФ

Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 26 декабря 2025, 09:26 5
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент

«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста

ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
Футбол | 27.12.2025, 01:23
ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Хоккей | 27.12.2025, 01:45
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»
Футбол | 27.12.2025, 08:41
Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»
Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
25.12.2025, 14:22 18
Футбол
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 6
Футбол
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
25.12.2025, 19:49 4
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 12
Бокс
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
25.12.2025, 15:08 1
Футзал
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем