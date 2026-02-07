Палмер стал рекордсменом Челси по количеству хет-триков в АПЛ. Кого обошел?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 февраля 2026, 20:59 | Обновлено 07 февраля 2026, 21:00
Английский нападающий снова забил 3 гола до 40 минут матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский нападающий «Челси» Коул Палмер стал рекордсменом клуба по количеству хет-триков в АПЛ (4).

Свой четвертый хет-трик Палмер оформил в матче 25-го тура против «Вулверхэмптона».

Для форварда эта игра стала всего лишь 84-й за «синих» в Премьер-лиге.

По количеству хет-триков англичанин обошёл Фрэнка Лэмпарда, Джимми Флойда Хасселбайнка и Дидье Дрогба, которые имели в своем активе по три в составе «Челси».

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в составе «Челси» в АПЛ:

  • 4 – Коул Палмер (Англия)
  • 3 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 3 – Джимми Флойд Хасселбайнк (Нидерланды)
  • 3 – Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)

Интересным фактом также является то, что Палмер вновь оформил хет-трик к 40-й минуте матча.

Четыре последних игрока АПЛ, которые сделали хет-трик к 40-й минуте матча:

  • Коул Палмер («Челси»), против «Эвертона» (15 апреля 2024)
  • Коул Палмер («Челси»), против «Брайтона» (28 сентября 2024)
  • Омар Мармуш («Манчестер Сити»), против «Ньюкасл Юнайтед» (15 февраля 2025)
  • Коул Палмер («Челси»), против «Вулверхэмптона» (7 февраля 2026)

Коул Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, который оформил три хет-трика в первых таймах матчей!

Пчелы ужалили сорок. Брентфорд с Ярмолюком создал сенсацию в АПЛ
Игрок Тоттенхэма первым в сезоне АПЛ получил две красные карточки
Дэвид Мойес отреагировал на автогол Миколенко в матче Эвертона в АПЛ
Коул Палмер Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Фрэнк Лэмпард Дидье Дрогба Джимми Флойд Хасселбайнк
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
