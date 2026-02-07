Палмер стал рекордсменом Челси по количеству хет-триков в АПЛ. Кого обошел?

Английский нападающий «Челси» Коул Палмер стал рекордсменом клуба по количеству хет-триков в АПЛ (4).

Свой четвертый хет-трик Палмер оформил в матче 25-го тура против «Вулверхэмптона».

Для форварда эта игра стала всего лишь 84-й за «синих» в Премьер-лиге.

По количеству хет-триков англичанин обошёл Фрэнка Лэмпарда, Джимми Флойда Хасселбайнка и Дидье Дрогба, которые имели в своем активе по три в составе «Челси».

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в составе «Челси» в АПЛ:

Интересным фактом также является то, что Палмер вновь оформил хет-трик к 40-й минуте матча.

Четыре последних игрока АПЛ, которые сделали хет-трик к 40-й минуте матча:

Коул Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, который оформил три хет-трика в первых таймах матчей!

