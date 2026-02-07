Палмер стал рекордсменом Челси по количеству хет-триков в АПЛ. Кого обошел?
Английский нападающий снова забил 3 гола до 40 минут матча
Английский нападающий «Челси» Коул Палмер стал рекордсменом клуба по количеству хет-триков в АПЛ (4).
Свой четвертый хет-трик Палмер оформил в матче 25-го тура против «Вулверхэмптона».
Для форварда эта игра стала всего лишь 84-й за «синих» в Премьер-лиге.
По количеству хет-триков англичанин обошёл Фрэнка Лэмпарда, Джимми Флойда Хасселбайнка и Дидье Дрогба, которые имели в своем активе по три в составе «Челси».
Игроки с наибольшим количеством хет-триков в составе «Челси» в АПЛ:
- 4 – Коул Палмер (Англия)
- 3 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 3 – Джимми Флойд Хасселбайнк (Нидерланды)
- 3 – Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)
Интересным фактом также является то, что Палмер вновь оформил хет-трик к 40-й минуте матча.
Четыре последних игрока АПЛ, которые сделали хет-трик к 40-й минуте матча:
- Коул Палмер («Челси»), против «Эвертона» (15 апреля 2024)
- Коул Палмер («Челси»), против «Брайтона» (28 сентября 2024)
- Омар Мармуш («Манчестер Сити»), против «Ньюкасл Юнайтед» (15 февраля 2025)
- Коул Палмер («Челси»), против «Вулверхэмптона» (7 февраля 2026)
Коул Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, который оформил три хет-трика в первых таймах матчей!
