Обнародована зарплата Забарного в ПСЖ. Какая разница с Сафоновым?

Французское издание Le Parisien обнародовало зарплатную ведомость игроков действующего чемпиона Лиги 1 – «ПСЖ», в которой нашлось место и для украинца Ильи Забарного.

Больше всего в парижском клубе зарабатывает обладатель «Золотого мяча»-2026 Усман Дембеле – 1,56 млн евро в месяц до уплаты налогов. Далее идут Маркиньос (1,13 млн) и Ашраф Хакими (1,1 млн).

Забарный расположился на 12-м месте в рейтинге зарплат. Украинский защитник получает около 450 тысяч евро в месяц (до налогов), что больше, чем у Матвея Сафонова – 250 тысяч.