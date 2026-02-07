Обнародована зарплата Забарного в ПСЖ. Какая разница с Сафоновым?
Илья зарабатывает в месяц 450 тысяч евро
Французское издание Le Parisien обнародовало зарплатную ведомость игроков действующего чемпиона Лиги 1 – «ПСЖ», в которой нашлось место и для украинца Ильи Забарного.
Больше всего в парижском клубе зарабатывает обладатель «Золотого мяча»-2026 Усман Дембеле – 1,56 млн евро в месяц до уплаты налогов. Далее идут Маркиньос (1,13 млн) и Ашраф Хакими (1,1 млн).
Забарный расположился на 12-м месте в рейтинге зарплат. Украинский защитник получает около 450 тысяч евро в месяц (до налогов), что больше, чем у Матвея Сафонова – 250 тысяч.
🔴🔵 Le Parisien dévoile un tableau sur les salaires bruts mensuels des joueurs du PSG.— MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) February 6, 2026
*Les montants sont des estimations
(@le_Parisien_PSG) pic.twitter.com/Nw1Wbo9K5x
