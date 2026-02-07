Пономарев рассказал, увидел ли Ребров в его команде кандидатов в сборную
Руководитель сборной Украины посетил игры лидера УПЛ
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров посетил спарринг ЛНЗ – «Колос» на турецком сборе этих команд, хотя среди участников матча и не было его подопечных.
Руководитель ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, пришлось ли ему пообщаться с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.
«Видимо, ЛНЗ и «Колос» своей уверенной игрой в чемпионате УПЛ прошлой осенью заслужили, чтобы Ребров посетил спарринг с нашим участием. Поскольку была договоренность с ковалевцами о двух поединках, то Сергей Станиславович побывал на первом.
О чем общались? Ограничились только футбольными новостями, в частности, некоторыми нюансами тренировочного процесса именно в зимний период.
Не говорил ли Ребров о своем интересе к кому-то из игроков черкасчан? Такого не было, но очень хочется, чтобы кто-то из ЛНЗ выступал за главную команду страны».
Ранее ЛНЗ обыграл «Колос».
