  Пономарев рассказал, увидел ли Ребров в его команде кандидатов в сборную
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 23:46
Пономарев рассказал, увидел ли Ребров в его команде кандидатов в сборную

Руководитель сборной Украины посетил игры лидера УПЛ

Пономарев рассказал, увидел ли Ребров в его команде кандидатов в сборную
ФК ЛНЗ

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров посетил спарринг ЛНЗ – «Колос» на турецком сборе этих команд, хотя среди участников матча и не было его подопечных.

Руководитель ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, пришлось ли ему пообщаться с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

«Видимо, ЛНЗ и «Колос» своей уверенной игрой в чемпионате УПЛ прошлой осенью заслужили, чтобы Ребров посетил спарринг с нашим участием. Поскольку была договоренность с ковалевцами о двух поединках, то Сергей Станиславович побывал на первом.

О чем общались? Ограничились только футбольными новостями, в частности, некоторыми нюансами тренировочного процесса именно в зимний период.

Не говорил ли Ребров о своем интересе к кому-то из игроков черкасчан? Такого не было, но очень хочется, чтобы кто-то из ЛНЗ выступал за главную команду страны».

Ранее ЛНЗ обыграл «Колос».

Комментарии
