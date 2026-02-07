ФОТО. Футбольная журналистка поразила своей красотой. Бюст на 10/10
Элеонора Инкардона знает, как привлечь внимание
Итальянская футбольная ведущая Элеонора Инкардона привлекла внимание подписчиков новым постом в соцсетях.
Телезвезда опубликовала фотографии из студии DAZN, которые собрали уже практически 15000 лайков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Инкардона предстала в элегантном и эффектном образе: облегающее платье подчеркнуло фигуру, а стильные детали и аккуратные украшения дополнили безупречный лук. В комментариях поклонники активно осыпали ведущую комплиментами, называя ее одной из самых красивых фигур спортивного телевидения.
Элеонора давно считается иконой стиля в футбольном медиапространстве – и новая публикация лишь подтвердила этот статус.
