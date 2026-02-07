Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 февраля 2026, 01:05 | Обновлено 07 февраля 2026, 01:09
ФОТО. Футбольная журналистка поразила своей красотой. Бюст на 10/10

Элеонора Инкардона знает, как привлечь внимание

ФОТО. Футбольная журналистка поразила своей красотой. Бюст на 10/10
Instagram. Элеонора Инкардона

Итальянская футбольная ведущая Элеонора Инкардона привлекла внимание подписчиков новым постом в соцсетях.

Телезвезда опубликовала фотографии из студии DAZN, которые собрали уже практически 15000 лайков.

Инкардона предстала в элегантном и эффектном образе: облегающее платье подчеркнуло фигуру, а стильные детали и аккуратные украшения дополнили безупречный лук. В комментариях поклонники активно осыпали ведущую комплиментами, называя ее одной из самых красивых фигур спортивного телевидения.

Элеонора давно считается иконой стиля в футбольном медиапространстве – и новая публикация лишь подтвердила этот статус.

фото девушки Элеонора Инкардона lifestyle чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
