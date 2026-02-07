ФОТО. Экс-форвард сборной Англии и Ливерпуля оказался в суде

Энди Кэрроллу предъявлено обвинение в нарушении судебного запрета на контакт с бывшей женой.

Экс-нападающего сборной Англии, «Ньюкасла» и «Ливерпуля» обвиняют в том, что он неоднократно пытался связаться с телезвездой Билли Маклоу, нарушив ордер о ненадлежащем приближении.

37-летний Кэрролл, ныне выступающий за клуб Национальной лиги Юг «Дагенем энд Редбридж», в среду предстал перед магистратским судом Челмсфорда и заявил, что не признает вину. Речь идет о телефонных звонках, якобы совершенных в марте прошлого года. В следующем месяце футболиста задержали пограничники при возвращении из Франции в Великобританию.

Кэрролл попросил рассматривать дело в коронном суде. Его отпустили под залог, следующее заседание назначено на 4 марта. Если позиция «невиновен» сохранится, будет назначен полноценный судебный процесс.

За карьеру Кэрролл провел девять матчей за сборную Англии и забил два гола. Ордер о ненадлежащем приближении запрещает любые контакты; за его нарушение предусмотрено наказание от штрафа до тюремного срока до пяти лет.