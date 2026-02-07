Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря получила солидное предложение от динамовцев по трансферу игрока
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 00:32 |
529
1

Заря получила солидное предложение от динамовцев по трансферу игрока

Жан Тронтель может на постоянной основе покинуть луганский клуб

07 февраля 2026, 00:32 |
529
1 Comments
Заря получила солидное предложение от динамовцев по трансферу игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Тронтель

Защитник «Зари» Жан Тронтель заинтересовал хорватское «Динамо» из Загреба. Фулбек, который на правах аренды выступает за «Горицу», получил предложение о трансфере на 2,5 млн евро, сообщает Zaryalg.com.

В текущем сезоне Тронтель провел 20 матчей за хорватский клуб, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его рыночная стоимость на Transfermarkt оценивается в 800 тыс. евро. Ответ «Зари» на запрос «Динамо» пока неизвестен.

Сейчас «Заря» занимает 8-е место в УПЛ, набрав 23 очка в 16 турах, и продолжает борьбу за высокие позиции в чемпионате.

По теме:
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
ОФИЦИАЛЬНО. Заря отправила украинского полузащитника в чемпионат Болгарии
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал бывшего футболиста мадридского Атлетико
трансферы аренда игрока Заря Луганск трансферы УПЛ Горица (Хорватия) Жан Тронтель
Дмитрий Олийченко Источник: Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 06 февраля 2026, 05:55 6
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб

Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера

Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке
Теннис | 06 февраля 2026, 21:22 12
Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке
Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

Дарья не сумела навязать борьбу Соране Кырсте, получив баранку в первом сете

КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
Футбол | 06.02.2026, 08:18
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Футбол | 06.02.2026, 09:10
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Футбол | 07.02.2026, 01:02
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
смешная утка
Ответить
0
Популярные новости
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
05.02.2026, 00:28 2
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 22
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 4
Хоккей
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем