Заря получила солидное предложение от динамовцев по трансферу игрока
Жан Тронтель может на постоянной основе покинуть луганский клуб
Защитник «Зари» Жан Тронтель заинтересовал хорватское «Динамо» из Загреба. Фулбек, который на правах аренды выступает за «Горицу», получил предложение о трансфере на 2,5 млн евро, сообщает Zaryalg.com.
В текущем сезоне Тронтель провел 20 матчей за хорватский клуб, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его рыночная стоимость на Transfermarkt оценивается в 800 тыс. евро. Ответ «Зари» на запрос «Динамо» пока неизвестен.
Сейчас «Заря» занимает 8-е место в УПЛ, набрав 23 очка в 16 турах, и продолжает борьбу за высокие позиции в чемпионате.
