Заря получила солидное предложение от динамовцев по трансферу игрока

Защитник «Зари» Жан Тронтель заинтересовал хорватское «Динамо» из Загреба. Фулбек, который на правах аренды выступает за «Горицу», получил предложение о трансфере на 2,5 млн евро, сообщает Zaryalg.com.

В текущем сезоне Тронтель провел 20 матчей за хорватский клуб, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его рыночная стоимость на Transfermarkt оценивается в 800 тыс. евро. Ответ «Зари» на запрос «Динамо» пока неизвестен.

Сейчас «Заря» занимает 8-е место в УПЛ, набрав 23 очка в 16 турах, и продолжает борьбу за высокие позиции в чемпионате.