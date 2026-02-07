ВИДЕО. Пас через всю половину: украинец отдал ассист в чемпионате Польши

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Польши
Лехия
06.02.2026 21:30 – FT 1 : 1
Краковия
Польша
07 февраля 2026, 02:01 | Обновлено 07 февраля 2026, 02:03
Иван Желизко отметился результативным действием за «Лехию» Гданьск

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Желизко

6 февраля состоялся матч между «Лехией» Гданьск и «Краковией» в 20‑м туре чемпионата Польши.

Команды встретились в Гданьске на стадионе «Polsat Plus Arena».

Матч завершился ничьей – 1:1. Автором первой результативной передачи в матче стал украинец Иван Железко.

Украинский полузащитник заметил забегание партнера и отдал ассист через всю половину поля.

Другие украинцы – Антон Царенко и Богдан Вьюнник – провели матч в запасе хозяев. А вот Максим Дячук пропустил матч из-за повреждения.

Чемпионат Польши. 20‑й тур, 6 февраля

«Лехия» Гданьск – «Краковия» – 1:1

Голы: Капич, 20 – Хасич, 63 (пен.)

Удаление: Кнап, 45+1

Видео голов и обзор матча:

События матча

63’
ГОЛ ! С пенальти забил Айдин Хасич (Краковия).
45’ +1
Karol Knap (Краковия) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Рифет Капич (Лехия), асcист Иван Желизко.
По теме:
ВИДЕО. Гол за 4 минуты. Украинец впервые забил с октября 2025 года
Великобритания – Украина – 3:2 в овертайме. Видео голов и обзор
Экс-игроки и бывший тренер Шахтера устроили феерию в чемпионате Бразилии
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
