ВИДЕО. Пас через всю половину: украинец отдал ассист в чемпионате Польши

6 февраля состоялся матч между «Лехией» Гданьск и «Краковией» в 20‑м туре чемпионата Польши.

Команды встретились в Гданьске на стадионе «Polsat Plus Arena».

Матч завершился ничьей – 1:1. Автором первой результативной передачи в матче стал украинец Иван Железко.

Украинский полузащитник заметил забегание партнера и отдал ассист через всю половину поля.

Другие украинцы – Антон Царенко и Богдан Вьюнник – провели матч в запасе хозяев. А вот Максим Дячук пропустил матч из-за повреждения.

Чемпионат Польши. 20‑й тур, 6 февраля

«Лехия» Гданьск – «Краковия» – 1:1

Голы: Капич, 20 – Хасич, 63 (пен.)

Удаление: Кнап, 45+1

Видео голов и обзор матча: