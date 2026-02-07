ВИДЕО. Пас через всю половину: украинец отдал ассист в чемпионате Польши
Иван Желизко отметился результативным действием за «Лехию» Гданьск
6 февраля состоялся матч между «Лехией» Гданьск и «Краковией» в 20‑м туре чемпионата Польши.
Команды встретились в Гданьске на стадионе «Polsat Plus Arena».
Матч завершился ничьей – 1:1. Автором первой результативной передачи в матче стал украинец Иван Железко.
Украинский полузащитник заметил забегание партнера и отдал ассист через всю половину поля.
Другие украинцы – Антон Царенко и Богдан Вьюнник – провели матч в запасе хозяев. А вот Максим Дячук пропустил матч из-за повреждения.
Чемпионат Польши. 20‑й тур, 6 февраля
«Лехия» Гданьск – «Краковия» – 1:1
Голы: Капич, 20 – Хасич, 63 (пен.)
Удаление: Кнап, 45+1
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карсель заявил, что клуб отказался от трансфера
Известный тренер – о Майконе