  4. Шовковский раскрыл свое местонахождение после ухода из Динамо
Украина. Премьер лига
Шовковский раскрыл свое местонахождение после ухода из Динамо

Бывший тренер киевлян находится в Киеве

Шовковский раскрыл свое местонахождение после ухода из Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что после ухода из киевского клуба находится в Киеве.

– Вы сейчас находитесь в Киеве?

– Да, я в Киеве.

– Как вы сейчас приспосабливаетесь к жизни в столице, когда длительное время нет света и тепла?

– Так же, как и все рядовые граждане Украины, пытаемся жить и работать в этих непростых условиях.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством «бело-синие» стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25 и завоевали серебро Премьер-лиги в 2023/24. Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.

