Александр Шовковский подготовился к тяжелым временам

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что заранее подготовился к отключениям света в Киеве после ракетных ударов рашистов.

– Как долго у вас не было света?

– Самый длительный период без света в моем доме длился 22 часа. Я подготовился заранее и имею резервное питание.

– А как с теплом?

– С теплом все лучше. Мы, жители нашего многоэтажного дома, сделали все возможное, чтобы в нем было тепло.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством «бело-синие» стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25 и завоевали серебро Премьер-лиги в 2023/24. Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.