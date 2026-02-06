Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр Шовковский подготовился к тяжелым временам
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 21:42 |
1323
0

Александр Шовковский подготовился к тяжелым временам

Тренер – о жизни в Киеве во время отключений света

06 февраля 2026, 21:42 |
1323
0
Александр Шовковский подготовился к тяжелым временам
ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что заранее подготовился к отключениям света в Киеве после ракетных ударов рашистов.

– Как долго у вас не было света?

– Самый длительный период без света в моем доме длился 22 часа. Я подготовился заранее и имею резервное питание.

– А как с теплом?

– С теплом все лучше. Мы, жители нашего многоэтажного дома, сделали все возможное, чтобы в нем было тепло.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством «бело-синие» стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25 и завоевали серебро Премьер-лиги в 2023/24. Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.

По теме:
Вратарь, которым интересуется Динамо, отказался возвращаться в Украину
В Швеции отреагировали на слова Инфантино и возможное возвращение россиян
Новичок Карпат удивил: «Ценю безопасность жизни в Украине»
Динамо Киев Александр Шовковский российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке
Теннис | 06 февраля 2026, 21:22 11
Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке
Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

Дарья не сумела навязать борьбу Соране Кырсти, получив баранку в первом сете

Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Футбол | 06 февраля 2026, 21:39 1
Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть

Садио Мане реализовал пенальти, Анжело установил окончательный счет на 90+7 минуте

ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Футбол | 06.02.2026, 09:10
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06.02.2026, 08:00
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Бокс | 06.02.2026, 05:22
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 6
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем