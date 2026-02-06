Суркис покорил абсолютный рекорд в украинском футболе

Вратарь «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис стал первым украинским футболистом, который провел 100 матчей на клубном официальном уровне U-19.

Эта отметка была достигнута 4 февраля 2026 года в поединке «Динамо» против «Атлетико» (2:6) в Юношеской лиге УЕФА. Для Суркиса это 100-й матч в двух турнирах: 90 в Национальной лиге U-19 и 10 в Юношеской лиге УЕФА, в составе «Зари» и «Динамо».

Рекордсмен по матчам U-19:

Вячеслав Суркис – 100 (90 + 10) Иван Лосенко – 96 (80 + 16) Святослав Матяш – 96 (96 + 0) Кирилл Осипенко – 96 (86 + 10) Виктор Цуканов – 96 (79 + 17) Артем Бенедюк – 90 (83 + 7) Виталий Холод – 89 (79 + 10) Александр Ющенко – 89 (75 + 14) Дмитрий Кремчанин – 88 (83 + 5) Даниил Ищенко – 87 (83 + 4)