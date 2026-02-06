Украина. Премьер лига06 февраля 2026, 22:02 |
Суркис покорил абсолютный рекорд в украинском футболе
Вячеслав провел 100-й матч на клубном официальном уровне U-19
Вратарь «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис стал первым украинским футболистом, который провел 100 матчей на клубном официальном уровне U-19.
Эта отметка была достигнута 4 февраля 2026 года в поединке «Динамо» против «Атлетико» (2:6) в Юношеской лиге УЕФА. Для Суркиса это 100-й матч в двух турнирах: 90 в Национальной лиге U-19 и 10 в Юношеской лиге УЕФА, в составе «Зари» и «Динамо».
Рекордсмен по матчам U-19:
- Вячеслав Суркис – 100 (90 + 10)
- Иван Лосенко – 96 (80 + 16)
- Святослав Матяш – 96 (96 + 0)
- Кирилл Осипенко – 96 (86 + 10)
- Виктор Цуканов – 96 (79 + 17)
- Артем Бенедюк – 90 (83 + 7)
- Виталий Холод – 89 (79 + 10)
- Александр Ющенко – 89 (75 + 14)
- Дмитрий Кремчанин – 88 (83 + 5)
- Даниил Ищенко – 87 (83 + 4)
