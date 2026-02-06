Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис покорил абсолютный рекорд в украинском футболе
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 22:02 |
610
0

Суркис покорил абсолютный рекорд в украинском футболе

Вячеслав провел 100-й матч на клубном официальном уровне U-19

06 февраля 2026, 22:02 |
610
0
Суркис покорил абсолютный рекорд в украинском футболе
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Вратарь «Динамо» U-19 Вячеслав Суркис стал первым украинским футболистом, который провел 100 матчей на клубном официальном уровне U-19.

Эта отметка была достигнута 4 февраля 2026 года в поединке «Динамо» против «Атлетико» (2:6) в Юношеской лиге УЕФА. Для Суркиса это 100-й матч в двух турнирах: 90 в Национальной лиге U-19 и 10 в Юношеской лиге УЕФА, в составе «Зари» и «Динамо».

Рекордсмен по матчам U-19:

  1. Вячеслав Суркис – 100 (90 + 10)
  2. Иван Лосенко – 96 (80 + 16)
  3. Святослав Матяш – 96 (96 + 0)
  4. Кирилл Осипенко – 96 (86 + 10)
  5. Виктор Цуканов – 96 (79 + 17)
  6. Артем Бенедюк – 90 (83 + 7)
  7. Виталий Холод – 89 (79 + 10)
  8. Александр Ющенко – 89 (75 + 14)
  9. Дмитрий Кремчанин – 88 (83 + 5)
  10. Даниил Ищенко – 87 (83 + 4)

По теме:
Александр Шовковский подготовился к тяжелым временам
Вратарь, которым интересуется Динамо, отказался возвращаться в Украину
«Лобановский обещал нас забрать к себе». Сытник – об академклассе Яковенко
Вячеслав Суркис Динамо Киев Динамо Киев U-19
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 06 февраля 2026, 19:22 23
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!

Редакция сайта Український футбол присоединяется к розыгрышу с UA-Football и betking!

КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
Футбол | 06 февраля 2026, 08:18 2
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»

Известный тренер – о Майконе

Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06.02.2026, 12:24
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Бокс | 06.02.2026, 05:22
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Лион с Яремчуком узнали соперников в четвертьфинале Кубка Франции
Футбол | 06.02.2026, 22:02
Лион с Яремчуком узнали соперников в четвертьфинале Кубка Франции
Лион с Яремчуком узнали соперников в четвертьфинале Кубка Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
05.02.2026, 08:18 9
Бокс
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
05.02.2026, 00:28 2
Футбол
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем