Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рекорд ЮЛУ. 50 тысяч болельщиков Кельна пришли на игру против Интера
Молодежные турниры
06 февраля 2026, 04:17 | Обновлено 06 февраля 2026, 04:52
43
0

Рекорд ЮЛУ. 50 тысяч болельщиков Кельна пришли на игру против Интера

Немецкая команда получила огромную поддержку, но проиграла

06 февраля 2026, 04:17 | Обновлено 06 февраля 2026, 04:52
43
0
Рекорд ЮЛУ. 50 тысяч болельщиков Кельна пришли на игру против Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

Юношеская команда немецкого Кельна U-19 установила исторический рекорд по посещаемости в Юношеской лиге УЕФА.

Около 50 тысяч зрителей 4 февраля заполнили стадион Рейн Энерги в Кельне на домашний матч против итальянского Интера в 1/16 финала.

Это значительно превысило предыдущий рекорд в 40368 зрителей, установленный в апреле 2025 года в поединке Трабзонспор – Интер.

Несмотря на невероятную поддержку трибун, немецкий клуб уступил со счетом 1:3. Итальянцы вышли вперед благодаря голу Леонардо Бовио (49 мин), счет сравнял Файн Шентен на 80-й минуте. В добавленное время дубль оформил Дилан Зарaте (90+7 мин), а затем Робертс Кукулис оформил итоговый результат (90+9 мин).

Интер вышел в 1/8 финала, а Кельн завершил выступления в турнире.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала, 4 февраля 2026

Кельн U-19 (Германия) – Интер U-19 (Италия) – 1:3

Голы: Бовио, 49 – Шентен, 80, Зарате, 90+7, Кукулис, 90+9

ВИДЕО. 50 тысяч болельщиков Кельна пришли на игру против Интера

По теме:
Александр ПЕТРЕНКО: «Играть на залитом поле в Лиссабоне сложно»
«Они не успевали». Эксперт – о разгромном поражении юношей Динамо
ФОТО. Как Динамо U-19 пропустило шесть мячей от Атлетико U-19 в ЮЛУ
Юношеская лига УЕФА Кельн Интер Милан U-19 Интер Милан зрители посещаемость рекорд видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Челси объяснил свой конфликт с игроками Арсенала
Футбол | 06 февраля 2026, 05:20 0
Тренер Челси объяснил свой конфликт с игроками Арсенала
Тренер Челси объяснил свой конфликт с игроками Арсенала

Росеньор рассказал о резкой реакции на разминке

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05 февраля 2026, 08:03 20
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Теннис | 05.02.2026, 23:36
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Олимпийские игры | 05.02.2026, 11:31
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 4
Бокс
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем