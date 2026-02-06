Рекорд ЮЛУ. 50 тысяч болельщиков Кельна пришли на игру против Интера
Немецкая команда получила огромную поддержку, но проиграла
Юношеская команда немецкого Кельна U-19 установила исторический рекорд по посещаемости в Юношеской лиге УЕФА.
Около 50 тысяч зрителей 4 февраля заполнили стадион Рейн Энерги в Кельне на домашний матч против итальянского Интера в 1/16 финала.
Это значительно превысило предыдущий рекорд в 40368 зрителей, установленный в апреле 2025 года в поединке Трабзонспор – Интер.
Несмотря на невероятную поддержку трибун, немецкий клуб уступил со счетом 1:3. Итальянцы вышли вперед благодаря голу Леонардо Бовио (49 мин), счет сравнял Файн Шентен на 80-й минуте. В добавленное время дубль оформил Дилан Зарaте (90+7 мин), а затем Робертс Кукулис оформил итоговый результат (90+9 мин).
Интер вышел в 1/8 финала, а Кельн завершил выступления в турнире.
Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала, 4 февраля 2026
Кельн U-19 (Германия) – Интер U-19 (Италия) – 1:3
Голы: Бовио, 49 – Шентен, 80, Зарате, 90+7, Кукулис, 90+9
ВИДЕО. 50 тысяч болельщиков Кельна пришли на игру против Интера
