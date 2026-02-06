ГРИГОРЧУК: «Ракицкий не приехал на сбор Чорноморца, его до сих пор нет»
Главный тренер Черноморца рассказал о ситуации с защитником команды
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, что центральный защитник Ярослав Ракицкий не приехал на сборы одесской команды:
– Ракицкий не приехал на сбор, его до сих пор нет. Больше, даже не знаю, что вам еще сказать.
Да, я разговаривал с Ракицким еще до начала подготовки команды. Поговорили, я сказал, что жду его 25 января, когда команда соберется на базе.
Ракицкого в «Черноморце» нет, как я уже сказал. Поэтому не вижу смысла дальше об этом говорить. Будем что-то думать.
Я с большим уважением отношусь к Ярославу и не думаю, что будет корректно с моей стороны давать ему какие-либо советы. Решение принимать исключительно ему, он взрослый мужчина, самодостаточный.
Думаю, что играть Ракицкий еще может и на уровне чемпионата Казахстана, Азербайджана, а также в Украине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах
Британец о возможном бою Дюбуа с Чжаном