ГРИГОРЧУК: «Ракицкий не приехал на сбор Чорноморца, его до сих пор нет»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, что центральный защитник Ярослав Ракицкий не приехал на сборы одесской команды:

– Ракицкий не приехал на сбор, его до сих пор нет. Больше, даже не знаю, что вам еще сказать.

Да, я разговаривал с Ракицким еще до начала подготовки команды. Поговорили, я сказал, что жду его 25 января, когда команда соберется на базе.

Ракицкого в «Черноморце» нет, как я уже сказал. Поэтому не вижу смысла дальше об этом говорить. Будем что-то думать.

Я с большим уважением отношусь к Ярославу и не думаю, что будет корректно с моей стороны давать ему какие-либо советы. Решение принимать исключительно ему, он взрослый мужчина, самодостаточный.

Думаю, что играть Ракицкий еще может и на уровне чемпионата Казахстана, Азербайджана, а также в Украине.