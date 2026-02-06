Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГРИГОРЧУК: «Ракицкий не приехал на сбор Чорноморца, его до сих пор нет»
Украина. Первая лига
06 февраля 2026, 04:59 | Обновлено 06 февраля 2026, 05:32
120
0

ГРИГОРЧУК: «Ракицкий не приехал на сбор Чорноморца, его до сих пор нет»

Главный тренер Черноморца рассказал о ситуации с защитником команды

06 февраля 2026, 04:59 | Обновлено 06 февраля 2026, 05:32
120
0
ГРИГОРЧУК: «Ракицкий не приехал на сбор Чорноморца, его до сих пор нет»
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, что центральный защитник Ярослав Ракицкий не приехал на сборы одесской команды:

– Ракицкий не приехал на сбор, его до сих пор нет. Больше, даже не знаю, что вам еще сказать.

Да, я разговаривал с Ракицким еще до начала подготовки команды. Поговорили, я сказал, что жду его 25 января, когда команда соберется на базе.

Ракицкого в «Черноморце» нет, как я уже сказал. Поэтому не вижу смысла дальше об этом говорить. Будем что-то думать.

Я с большим уважением отношусь к Ярославу и не думаю, что будет корректно с моей стороны давать ему какие-либо советы. Решение принимать исключительно ему, он взрослый мужчина, самодостаточный.

Думаю, что играть Ракицкий еще может и на уровне чемпионата Казахстана, Азербайджана, а также в Украине.

По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «Хочеш рассмешить Бога – расскажи ему свои планы на завтра»
ГРИГОРЧУК: «У нас нет такого, что бегаем по кругу и наматываем километры»
Источник: опытный хавбек не подошел Александрии, просмотр был неудачным
трансферы Ярослав Ракицкий Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины
Николай Степанов Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Олимпийские игры | 05 февраля 2026, 11:31 4
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах

Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05 февраля 2026, 07:41 6
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»

Британец о возможном бою Дюбуа с Чжаном

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05.02.2026, 09:18
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Футбол | 06.02.2026, 05:02
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Теннис | 05.02.2026, 23:36
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
05.02.2026, 16:55 1
Футбол
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 19
Футбол
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем