Украина. Премьер лига06 февраля 2026, 02:23 | Обновлено 06 февраля 2026, 03:02
ФОТО. Сергей Ребров посетил тренировочный лагерь Шахтера
Зимние сборы донецкого клуба продолжаются в турецком Белеке
Зимние сборы донецкого «Шахтера» продолжаются в турецком Белеке.
Команда под руководством Арды Турана проводит ежедневные тренировки.
Одну из тренировку горняков посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Ребров изучает кандидатов в сборную, которой в марте предстоят матчи квалификации ЧМ-2026 против Швеции и, возможно, с Польшей или Албанией.
