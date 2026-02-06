Зимние сборы донецкого «Шахтера» продолжаются в турецком Белеке.

Команда под руководством Арды Турана проводит ежедневные тренировки.

Одну из тренировку горняков посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Ребров изучает кандидатов в сборную, которой в марте предстоят матчи квалификации ЧМ-2026 против Швеции и, возможно, с Польшей или Албанией.

ФОТО. Сергей Ребров посетил тренировочный лагерь Шахтера