Сборная Украины U-17 сыграет на турнире в Хорватии. Названа заявка
Соперники команды Александра Сытника: Греция, Израиль и Хорватия
Юношеская сборная Украины U-17 в феврале проведет учебно-тренировочный сбор и примет участие в международном товарищеском турнире в Хорватии.
Сбор в рамках подготовки команды ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17 пройдет с 8 по 16 февраля в хорватском городе Пореч.
Соперниками подопечных Александра Сытника станут сборные Греции (11 февраля), Израиля (13 февраля) и Хорватии (16 февраля).
На этих соревнованиях наставник рассчитывает на 22 исполнителей.
Юношеская сборная Украины U-17 во втором раунде отбора на Евро-2026 выступит в группе 6 Лиги В, где ее соперниками будут команды Латвии и Албании. Турнир в этой группе с 3 по 9 июня примет Албания.
Состав юношеской сборной Украины U-17
Вратари: Ян Журавский (Бетис, Испания), Денис Столяренко (Легия, Польша), Богдан Семешко (Мукачево Мукачево).
Защитники: Назар Смотрицкий (ЛНЗ Черкассы), Андрей Курлатов (Александрия), Данило Приходько (Полесье Житомир), Сергей Зварыч (Карпаты Львов), Егор Онищук, Олег Пилипюк (оба – Шахтер Донецк), Захар Онищук (Болонья, Италия).
Полузащитники: Святослав Бандило (Полесье Житомир), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог), Евгений Волошко, Арсений-Тимофей Трохим (оба – Шахтер Донецк), Александр Гоч (Рух Львов), Всеволод Линников (Штутгарт, Германия), Артем Рыбак (Барселона, Испания), Святослав Глец (Карпаты Львов).
Нападающие: Даниил Пилипчук (Легия, Польша), Адам Гурам (Хайдук, Хорватия), Максим Угрик, Олег Дзюринец (оба – Рух Львов).
Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17 на турнире в Хорватии
- 11.02. Украина – Греция
- 13.02. Израиль – Украина
- 16.02. Хорватия – Украина
О времени начала матчей будет сообщено позже.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба игрока «Динамо» любили скоростную езду
Боксер не хочет обсуждать Фьюри