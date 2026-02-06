Источник: опытный хавбек не подошел Александрии, просмотр был неудачным

Полузащитник Андрей Домбровский не останется в составе Александрии после первой части зимнего сбора в Турции.

30-летний опорный полузащитник несколько дней работал с командой, но не сумел убедить тренерский штаб во главе с Кириллом Нестеренко, поэтому покинул расположение клуба.

Городская команда продолжает активно искать усиление для атакующей линии. Александрия ведет переговоры с швейцарским Ивердоном о приобретении вингера Мауру Родригеша, который в текущем сезоне чемпионата Швейцарии провел 19 матчей и забил 4 гола.

Домбровский, последним клубом которого была польская Термалица, имеет многолетний опыт выступлений на высоком уровне, включая 65 матчей в украинской Премьер-лиге, а также в польской Экстраклассе и еврокубках (1 игра квалификации Лиги Европы).