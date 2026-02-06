6 февраля на Балаидос пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

Команда в последнее время проявляла себя максимально сдержанно - она старалась, правда, успешно, просто набирать достаточно очков, чтобы не рисковать вылетом в Сегунду. С решения подобной задачи начиналась в Виго и карьера нынешнего наставника, Хиральдеса, что приходил в разгар позапрошлого сезона. И уже весной 2025-го неожиданно поднял подопечных на седьмое место!

Такой результат позволил вернуться в Лигу Европы. И там испанцы достойно проявили себя, набрав за восемь матчей основного этапа тринадцать очков и уверенно пройдя в плей-офф. При этом такая выросшая нагрузка не стала ударом по результатам на внутренней арене. Там, побуксовав на старте, потом клуб поднялся в верхнюю треть таблицы. Правда, в крайних турах ограничился поражением от Реала Сосьедад и ничьей 0:0 с Хетафе.

Осасуна

Клуб тоже пытался периодически бороться за места в еврокубках, не часто, впрочем, достигая успеха. Неплохим мог получаться прошлый сезон, но в итоге его закончили, упустив место в скромной Лиге конференций - по дополнительным показателям его отобрал Райо Вальекано что набрал те же 52 очка.

Сейчас пытался что-то показать Лиски, которого переманили летом из Мирандеса. Но с ним пока что результаты крайне противоречивые. Хотя все-таки с конца осени поражений почти нет, наоборот, начали все чаще побеждать, закрепляясь в верхней части турнирной таблицы. В кубке тоже пытались проявить себя, но в итоге уступили, по пенальти, соседнему Реалу Сосьедад. После этого зато вышло справиться и с Овьедо, и с Райо Вальекано в Ла Лиге, да и 2:2 с Вильярреалом тоже не назвать неудачей.

Статистика личных встреч

Трижды в четырех крайних поединках выигрывала Сельта при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев арены довольно очевидным фаворитом. Но стоит, с учетом формы гостей, взять тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,62 по линии БК betking).