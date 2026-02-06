Роналду может завершить бойкот – ключевое условие уже озвучено

Звездный нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил недовольство из-за несвоевременных выплат заработной платы в саудовском коллективе.

Португальский игрок не планирует выходить на поле до тех пор, пока финансовый вопрос не будет урегулирован. Если задолженность погасят оперативно, 41-летний форвард примет участие в поединке 21-го тура Про-Лиги против «Аль-Иттихада», запланированном на пятницу, 6 февраля. Такую информацию публикует A Bola.

Ранее издание ESPN сообщало, что футболист намерен просить о трансфере в июне в случае отсутствия гарантий от Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) касательно реформ в руководстве клуба. Напомним, Роналду не участвовал в игре 20-го тура против «Эр-Рияда» (0:1).