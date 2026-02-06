Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду может завершить бойкот – ключевое условие уже озвучено
Саудовская Аравия
06 февраля 2026, 05:32 | Обновлено 06 февраля 2026, 05:33
Роналду может завершить бойкот – ключевое условие уже озвучено

Криштиану дал сигнал руководству

Роналду может завершить бойкот – ключевое условие уже озвучено
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил недовольство из-за несвоевременных выплат заработной платы в саудовском коллективе.

Португальский игрок не планирует выходить на поле до тех пор, пока финансовый вопрос не будет урегулирован. Если задолженность погасят оперативно, 41-летний форвард примет участие в поединке 21-го тура Про-Лиги против «Аль-Иттихада», запланированном на пятницу, 6 февраля. Такую информацию публикует A Bola.

Ранее издание ESPN сообщало, что футболист намерен просить о трансфере в июне в случае отсутствия гарантий от Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) касательно реформ в руководстве клуба. Напомним, Роналду не участвовал в игре 20-го тура против «Эр-Рияда» (0:1).

По теме:
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Роналду разочарован Саудовской лигой – он чувствует себя преданным
Скандал вокруг Роналду: лига Саудовской Аравии прокомментировала ситуацию
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу бойкот
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
